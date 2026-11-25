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Цена нефти на 25 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Мировые цены на нефть в среду снизились более чем на 1% из-за опасений излишка предложения на рынке в 2027 году. Ожидание роста запасов и неопределенность будущей политики добычи ОПЕК+ перевесили риски перебоев со снабжением из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 25 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$89.93
|+1.6%
|WTI
|$80.53
|+1.9%
|Urals
|$68,97
|-7.20%
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $1,47 (1,6%) – до $89,93 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла $1,52 (1,9%) и торговалась на уровне $80,53 за баррель. Накануне обе марки подорожали более чем на 2%.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, давление на нефтяные котировки усилилось после прогнозов относительно возможного профицита на мировом рынке. В частности, участники рынка ожидают решения ОПЕК+ относительно квот на добычу в 2027 году. Дополнительную неопределенность создают намерения Ирака добиться увеличения оценки своих производственных мощностей, а также изменения в условиях участия ОАЭ в соглашениях ОПЕК+.
В то же время, геополитические риски продолжают сдерживать падение цен. Атаки на торговые суда вблизи Ормузского пролива и обострение противостояния на Ближнем Востоке создают угрозу перебоев со снабжением нефти. Дополнительным фактором стабилизации предложения стало возобновление работы ливийского нефтепровода Шарара.
Напомним, снижение спроса на нефть в США и подготовка украинских автозаправочных сетей к периоду распродаж в рамках "Черной пятницы" способствуют удешевлению топлива в Украине. За последнюю неделю цены на бензин и дизель снизились как в оптовом сегменте, так и на АЗС, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке.
По прогнозам опрошенных экспертов Dilo, до 27 ноября горючее на украинских заправках может подешеветь еще на 4–5 грн за литр. В то же время, автогаз демонстрирует противоположную динамику и продолжает дорожать.