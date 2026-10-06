Цена нефти на 6 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник несколько выросли, поскольку опасения по безопасности на Ближнем Востоке поддержали премию за геополитический риск на рынке, хотя стабильный экспорт нефти из региона и экстренное высвобождение запасов странами G7 ослабили опасения по поставкам.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 6 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $100,59 + 0,3% WTI $89,73 + 0,3% Urals $114,76 + 8.73%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 27 центов, или 0,3%, до 100,59 доллара за баррель примерно в 03:30 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 30 центов, или 0,3%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, в сентябре объемы поставок нефти из стран Персидского залива, за исключением Ирана, выросли до более чем 81% от довоенного уровня. Это произошло благодаря возобновлению экспорта Саудовской Аравии, несмотря на атаки на нефтяную инфраструктуру королевства и усиление иранских нападений на региональное судоходство, тогда как иранский экспорт из-за блокады США упал до нуля.

Чтобы дополнительно снизить опасения по поставкам, страны "Группы семи" в пятницу договорились высвободить 100 миллионов баррелей дизельного топлива и нефти из чрезвычайных резервов, а также обязались не ограничивать экспорт энергоносителей после давления со стороны президента США Дональда Трампа.

В то же время, другие рыночные факторы, в том числе низкие запасы нефти, заставляют участников рынка сомневаться в том, что более низкие цены смогут удержаться, отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.