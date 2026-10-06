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Дата публікації

Ціна нафти на 6 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 6 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту у вівторок дещо зросли, оскільки побоювання щодо безпеки на Близькому Сході підтримали премію за геополітичний ризик на ринку, хоча стабільний експорт нафти з регіону та екстрене вивільнення запасів країнами G7 послабили побоювання щодо поставок.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 6 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $100,59 + 0,3%
WTI $89,73  + 0,3%
Urals $114,76  + 8.73%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, або 0,3%, до 100,59 долара за барель приблизно о 03:30 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 30 центів, або 0,3%, до 89,73 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, у вересні обсяги поставок нафти з країн Перської затоки, за винятком Ірану, зросли до понад 81% від довоєнного рівня. Це сталося завдяки відновленню експорту Саудівської Аравії, попри атаки на нафтову інфраструктуру королівства та посилення іранських нападів на регіональне судноплавство, тоді як іранський експорт через блокаду США впав до нуля.

Щоб додатково зменшити побоювання щодо постачання, країни "Групи семи" у п'ятницю домовилися вивільнити 100 мільйонів барелів дизельного пального та нафти з надзвичайних резервів, а також зобов'язалися не обмежувати експорт енергоносіїв після тиску з боку президента США Дональда Трампа.

Водночас інші ринкові фактори, зокрема низькі запаси нафти, змушують учасників ринку сумніватися в тому, що нижчі ціни зможуть утриматися, зазначив аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.

Автор:
Тетяна Бесараб

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