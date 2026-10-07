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Цена нефти на 7 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Нефть
Цена нефти на 7 октября / Depositphotos

Цены на нефть выросли в среду, поскольку рынок взвесил ограничение поставок из-за шторма, надвигающегося на нефтедобывающие регионы США, и атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на Саудовскую Аравию против увеличения поставок сырой нефти с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 7 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $101,63 + 1,04%
WTI $90,24 + 0,89%
Urals $114,76 + 8.73%

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,05 доллара, или 1,04%, до 101,63 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 80 центов, или 0,89%, до 90,24 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли из-за угрозы перебоев в поставках на фоне мощного шторма, который формируется в Мексиканском заливе и может перерасти в ураган.

Стихия угрожает региону, где добывается около 15% американской нефти и сосредоточено до половины нефтеперерабатывающих мощностей США. Ситуацию усложняют атаки поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на объекты и суда в Саудовской Аравии, что усиливает геополитическое напряжение.

Несмотря на то, что пропускная способность ключевого нефтепровода Саудовской Аравии "Восток—Запад" достигла 5,8 миллиона баррелей в сутки, рынок остается очень чувствительным к рискам. Аналитики отмечают, что сочетание природных катаклизмов и ближневосточных конфликтов создает серьезные угрозы глобальному предложению.

Эксперты прогнозируют, что на фоне дефицита и остановок заводов цены на нефть будут держаться на уровне около 100 долларов за баррель. Последующая динамика ценообразования будет зависеть от масштабов разрушений в США и развития событий на Ближнем Востоке.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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