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Дата публікації

Ціна нафти на 7 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Нафта
Ціна нафти на 7 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки ринок зважив обмеження поставок через шторм, що насувається на нафтовидобувні регіони США, та атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на Саудівську Аравію проти збільшення поставок сирої нафти з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 7 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $101,63 + 1,04%
WTI $90,24  + 0,89%
Urals $114,76  + 8.73%

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,05 долара, або 1,04%, до 101,63 долара за барель до 04:00 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 80 центів, або 0,89%, до 90,24 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли через загрозу перебоїв у постачанні на тлі потужного шторму, що формується в Мексиканській затоці та може перерости в ураган.

Стихія загрожує регіону, де видобувається близько 15% американської нафти й зосереджено до половини нафтопереробних потужностей США. Ситуацію ускладнюють атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на об'єкти і судна в Саудівській Аравії, що посилює геополітичну напругу.

Попри те, що пропускна здатність ключового нафтопроводу Саудівської Аравії "Схід—Захід" досягла 5,8 мільйона барелів на добу, ринок залишається надзвичайно чутливим до ризиків. Аналітики зазначають, що поєднання природних катаклізмів та близькосхідних конфліктів створює серйозні загрози для глобальної пропозиції.

Експерти прогнозують, що на тлі дефіциту та зупинок заводів ціни на нафту триматимуться на рівні близько 100 доларів за барель. Подальша динаміка ціноутворення залежатиме від масштабів руйнувань у США та розвитку подій на Близькому Сході.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.

Автор:
Тетяна Бесараб

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