Цена нефти на 8 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили расти на фоне ужесточения рисков дальнейшего затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 8 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $97,49 + 0,5% WTI $92,92 + 1,6% Urals $85,95 + 1,7%

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 49 центов, или 0,5%, до $97,49 за баррель по состоянию на 04:00 по Гринвичу.

Стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate составила $92,92 за баррель, увеличившись на $1,44 или 1,6% по сравнению с предыдущим показателем.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором удорожания стал новый виток напряженности на Ближнем Востоке.

Иран пригрозил нанести ответный удар на любые новые атаки США по его объектам, что усилило опасения относительно возможных перебоев со снабжением.

Недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке увеличила вероятность длительного противостояния, сопровождаемого военными действиями США и Ирана. Это может привести к тому, что поставки в Персидский залив будут оставаться ограниченными до конца 2026 года.

В то же время Goldman Sachs повысил прогнозы цен на Brent и WTI на $5 – до $85 и $80 в соответствии с декабрем 2026 года, а также до $80 и $75 соответственно на 2027 год. Это связано с новым предположением банка, что перебои в судоходстве на Ближнем Востоке будут продолжаться и в 2027 году.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.