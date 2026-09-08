Ціна нафти на 8 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 8 вересня, продовжили зростати на тлі посилення ризиків подальшого затягування конфлікту на Близькому Сході.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 8 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $97,49 + 0,5% WTI $92,92 + 1,6% Urals $85,95 + 1,7%

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 49 центів, або 0,5%, до $97,49 за барель станом на 04:00 за Гринвічем.

Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate становила $92,92 за барель, збільшившись на $1,44, або 1,6%, порівняно з попереднім показником.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання став новий виток напруженості на Близькому Сході.

Іран пригрозив завдати удару у відповідь на будь-які нові атаки США по його об'єктах, що посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням.

Нещодавня ескалація конфлікту на Близькому Сході збільшила ймовірність тривалого протистояння, що супроводжується військовими діями США та Ірану. Це може призвести до того, що постачання до Перської затоки залишатиметься обмеженим до кінця 2026 року.

Водночас Goldman Sachs підвищив прогнози цін на Brent та WTI на $5 – до $85 і $80 відповідно на грудень 2026 року, а також до $80 і $75 відповідно на 2027 рік. Це пов'язано з новим припущенням банку, що перебої в судноплавстві на Близькому Сході триватимуть і у 2027 році.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.