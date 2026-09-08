RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,60

EUR

52,10

51,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Ціна нафти на 8 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціни на нафту зростають на тлі затяжного протистояння США та Ірану / Depositphotos

Ціни на нафту у вівторок, 8 вересня, продовжили зростати на тлі посилення ризиків подальшого затягування конфлікту на Близькому Сході. 

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 8 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $97,49  + 0,5%
WTI $92,92  + 1,6%
Urals $85,95  + 1,7%

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 49 центів, або 0,5%, до $97,49 за барель станом на 04:00 за Гринвічем.

Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate становила $92,92 за барель, збільшившись на $1,44, або 1,6%, порівняно з попереднім показником. 

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання став новий  виток напруженості на Близькому Сході. 

Іран пригрозив завдати удару у відповідь на будь-які нові атаки США по його об'єктах, що посилило побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням. 

Нещодавня ескалація конфлікту на Близькому Сході збільшила ймовірність тривалого протистояння, що супроводжується військовими діями США та Ірану. Це може призвести до того, що постачання до Перської затоки залишатиметься обмеженим до кінця 2026 року.

Водночас Goldman Sachs підвищив прогнози цін на Brent та WTI на $5 – до $85 і $80 відповідно на грудень 2026 року, а також до $80 і $75 відповідно на 2027 рік. Це пов'язано з новим припущенням банку, що перебої в судноплавстві на Близькому Сході триватимуть і у 2027 році. 

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності