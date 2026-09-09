Цена нефти на 9 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в среду, 9 сентября, продолжили расти на фоне усиления войны на Ближнем Востоке, что подкрепило опасения по поводу долгосрочных перебоев со снабжением.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 9 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $99,33 + 1,4% WTI $94,34 + 1,4% Urals $86,25 + 0,3%

Фьючерсы на нефть марки Brent к 02:12 по Гринвичу подорожали на 1,4% – до $99,33 за баррель. Стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate поднялась до $94,34 за баррель, что на 1,4% больше, чем на предыдущей сессии.

С начала августа цены на нефть марки Brent выросли примерно на четверть на фоне угасания надежд на окончательное завершение шестимесячной войны и новую вспышку боевых действий. Котировки стремительно приближаются к ключевой отметке в $100 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором удорожания стал новый виток напряженности на Ближнем Востоке.

Боевые действия на Ближнем Востоке обострились во вторник, когда поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии, что еще больше вовлекло союзника США в конфликт.

Аналитики отмечают, что хотя Саудовская Аравия перенаправила часть экспорта в обход Ормузского пролива, длительные атаки на королевство могут осложнить поставки сырой нефти на мировые рынки.

Это может привести к тому, что поставки в Персидский залив будут оставаться ограниченными до конца 2026 года.

В то же время Goldman Sachs повысил прогнозы цен на Brent и WTI на $5 – до $85 и $80 в соответствии с декабрем 2026 года, а также до $80 и $75 соответственно на 2027 год. Это связано с новым предположением банка, что перебои в судоходстве на Ближнем Востоке будут продолжаться и в 2027 году.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo, как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.