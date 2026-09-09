Ціна нафти на 9 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у середу, 9 вересня, продовжили зростати на тлі посилення війни на Близькому Сході, що підкріпило побоювання щодо довготривалих перебоїв із постачанням.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 9 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $99,33 + 1,4% WTI $94,34 + 1,4% Urals $86,25 + 0,3%

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 02:12 за Гринвічем подорожчали на 1,4% ‒ до $99,33 за барель. Вартість американської нафти марки West Texas Intermediate піднялася до $94,34 за барель, що на 1,4% більше, ніж на попередній сесії.

Від початку серпня ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на чверть на тлі згасання надій щодо остаточного завершення шестимісячної війни та нового спалаху бойових дій. Наразі котирування стрімко наближаються до ключової позначки в $100 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником подорожчання став новий виток напруженості на Близькому Сході.

Бойові дії на Близькому Сході загострилася у вівторок, коли підтримувані Іраном хусити в Ємені завдали ударів по кількох містах Саудівської Аравії, що ще більше втягнуло союзника США у конфлікт.

Аналітики зазначають, що, хоча Саудівська Аравія перенаправила частину експорту в обхід Ормузької протоки, тривалі атаки на королівство можуть ускладнити постачання сирої нафти на світові ринки.

Це може призвести до того, що постачання до Перської затоки залишатиметься обмеженим до кінця 2026 року.

Водночас Goldman Sachs підвищив прогнози цін на Brent та WTI на $5 – до $85 і $80 відповідно на грудень 2026 року, а також до $80 і $75 відповідно на 2027 рік. Це пов'язано з новим припущенням банку, що перебої в судноплавстві на Близькому Сході триватимуть і у 2027 році.

Нагадаємо, загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору. Експерти розповіли Dilo, як валютний тиск і динаміка європейських хабів позначаться на гаманцях водіїв цього тижня.