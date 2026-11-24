Две автозаправочные станции обанкротившегося государственного предприятия "Авиком Ровно" в Тернопольской области реализовали на торгах за 5,63 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные аукционов в системе "Prozorro.Продажи".

Как снизилась цена и кто купил АЗС в селе Лановцы

Общая начальная стоимость обоих объектов составляла 12,09 млн грн, однако во время торгов с пошаговым снижением цены она упала на 53,4 %.

Первый лот - АЗС "Анастасия" с автомобильным газозаправочным пунктом в городе Лановке (ул. Независимости, 50б) - продали за 4,09 млн грн при стартовой цене 8,15 млн грн.

Победителем стало ООО "Боди Макс" с предложением 4,087 млн грн, опередившее физическое лицо Юрия Лахиту ( 4,005 млн грн).

В состав лота вошли строения площадью 100 кв. м, колонки, резервуары и газозаправочное оборудование, тогда как коммунальный земельный участок площадью 0,2893 га в продажу не входил.

Кто приобрел вторую заправку в Тернопольском районе

Вторую АЗС с газозаправочным пунктом в селе Надречное Тернопольского района (ул. Шевченко, первая) реализовали за 1,54 млн грн против начальных 3,94 млн грн.

Ее приобрела Алия Заверуха, предложив 1,539 млн грн, тогда как другой участник - ООО "Боди Макс" - остановился на отметке 1,5 млн грн.

В состав второго лота вошли здание АЗС площадью 30 кв. м, топливораздаточные колонки, резервуары, газозаправочное оборудование и земельный участок площадью 0,1024 га, который находится в частной собственности.

Оба объекта удалось реализовать только с третьей попытки. Первые аукционы в сентябре и повторные торги в октябре не прошли из-за отсутствия участников.

Напомним, ПриватБанк нашел покупателя на футбольный стадион Днепр-Арена и учебно-тренировочную базу в Приднепровске. Победителем аукциона, назначенного на 24 ноября, стало ООО Риал Эстейт 7 с предложением 56,21 млн грн.