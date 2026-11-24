После девяти месяцев рост цен на топливо в Украине перешел к снижению, и в ближайшее время бензин и дизель могут подешеветь еще как минимум на 6–7 грн за литр.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Сейчас будут массово появляться цены на бензин ниже 80 грн. Стоимость дизтоплива также массово будет приближаться к 90 грн и ниже, прежде всего в сетях экономсегмента. Закупочная стоимость уже позволяет продавать топливо по таким ценам в ближайшей перспективе. В общем потенциал снижения составляет 6–7 грн, и он точно реализуется в течение ближайших. мирового рынка", - подчеркнул эксперт в эфире телемарафона.

На сколько уже подешевело горючее в ноябре

С начала ноября средняя цена бензина снизилась на 7,81 грн/л – до 82,26 грн/л, а дизтоплива – на 7,05 грн/л, до 97,55 грн/л.

В то же время, в отдельных сетях АЗС бензин уже подешевел на 9 грн за литр, а дизель — до 10 грн за литр.

Наибольшее снижение цен на бензин в ноябре зафиксировалось в днепровской сети VostokGaz (на 12 грн/л) и тернопольской Green Wave (на 11, 10 грн/л), тогда как "Укрнафта" и UPG снизили ценники на 9 грн/л.

В сегменте дизтоплива лидером падения стала сеть EURO 5, где цена упала на 13, 10 грн/л, а также VST и KLO со снижением на 8, 90 грн/л и 8, 70 грн/л соответственно.

Каких ценников ждать водителям дальше

На рынке уже появились предложения бензина дешевле 80 грн/л, а минимальная цена на дизель достигла 90, 90 грн/л.

Ценников свыше 100 грн/л почти не осталось. Подешевение начинает затрагивать и автогаз, однако темпы снижения там пока значительно медленнее, чем у бензина и дизеля.

Эксперт прогнозирует , что цены на бензин постепенно закрепятся ниже отметки 80 грн/л, а стоимость дизтоплива массово опустится ниже 90 грн/л.

Этому способствует снижение мировых цен на нефть, которые на днях опустились ниже 90 долларов за баррель, хотя для дальнейшего ускорения падения рынка требуется полная разблокировка Ормузского пролива.