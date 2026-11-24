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Цены на бензин и дизель упадут еще на 6–7 грн/л в ближайшие дни: сколько теперь будут платить водители
После девяти месяцев рост цен на топливо в Украине перешел к снижению, и в ближайшее время бензин и дизель могут подешеветь еще как минимум на 6–7 грн за литр.
Как пишет Dilo, об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"Сейчас будут массово появляться цены на бензин ниже 80 грн. Стоимость дизтоплива также массово будет приближаться к 90 грн и ниже, прежде всего в сетях экономсегмента. Закупочная стоимость уже позволяет продавать топливо по таким ценам в ближайшей перспективе. В общем потенциал снижения составляет 6–7 грн, и он точно реализуется в течение ближайших. мирового рынка", - подчеркнул эксперт в эфире телемарафона.
На сколько уже подешевело горючее в ноябре
С начала ноября средняя цена бензина снизилась на 7,81 грн/л – до 82,26 грн/л, а дизтоплива – на 7,05 грн/л, до 97,55 грн/л.
В то же время, в отдельных сетях АЗС бензин уже подешевел на 9 грн за литр, а дизель — до 10 грн за литр.
Наибольшее снижение цен на бензин в ноябре зафиксировалось в днепровской сети VostokGaz (на 12 грн/л) и тернопольской Green Wave (на 11, 10 грн/л), тогда как "Укрнафта" и UPG снизили ценники на 9 грн/л.
В сегменте дизтоплива лидером падения стала сеть EURO 5, где цена упала на 13, 10 грн/л, а также VST и KLO со снижением на 8, 90 грн/л и 8, 70 грн/л соответственно.
Каких ценников ждать водителям дальше
На рынке уже появились предложения бензина дешевле 80 грн/л, а минимальная цена на дизель достигла 90, 90 грн/л.
Ценников свыше 100 грн/л почти не осталось. Подешевение начинает затрагивать и автогаз, однако темпы снижения там пока значительно медленнее, чем у бензина и дизеля.
Эксперт прогнозирует , что цены на бензин постепенно закрепятся ниже отметки 80 грн/л, а стоимость дизтоплива массово опустится ниже 90 грн/л.
Этому способствует снижение мировых цен на нефть, которые на днях опустились ниже 90 долларов за баррель, хотя для дальнейшего ускорения падения рынка требуется полная разблокировка Ормузского пролива.
Напомним, мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в группе, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo, ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.