Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 24 ноября 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 85,82 грн (-1,42 грн) А-95 82,26 грн (-1,42 грн) А-92 78,24 грн (-30 коп.) ДТ 97,55 грн (-1,13 грн) Газ 61,98 грн (-19 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 87,90 84,90 99,90 63,90 UPG 82,90 80,90 96,20 61,90 WOG 89,90 86,90 100,90 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 96,90 61,05 SOCAR 91,90 88,90 103,00 63,50 AMIC 83,96 80,96 96,90 63,24 БРСМ-Нафта 79,15 94,73 59,86