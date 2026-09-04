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Цены на арбузы после августовского минимума пошли вверх: сколько стоит килограмм

арбузы
В Украине подорожали арбузы/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Арбузы в Украине начали дорожать после августовского снижения: фермеры их сейчас продают по 5–12 грн/кг, в зависимости от качества и региона выращивания.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

После завершения продажи средних сортов предложение на рынке уменьшилось. В то же время у части производителей возникли проблемы с урожайностью поздних сортов. Спрос на арбузы последние две недели рос.

Несмотря на нынешнее подорожание, средняя цена арбузов остается на 27% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что происходило с ценами в 2023-2026 годах

В 2023 году сезон стартовал с 35 грн/кг. В июне цена возросла до 38 грн/кг, после чего к концу августа снизилась до 12 грн/кг. В октябре она поднялась до 40 грн/кг.

В 2024 году стартовая цена составила 25 грн/кг, а в июне выросла до 38 грн/кг. В августе арбузы подешевели до 5 грн/кг – это самый низкий показатель за четыре сезона. В конце августа цена поднялась до 10 грн/кг, в сентябре составила около 8 грн/кг.

В 2025 году сезон начался с 35 грн/кг. В июле и августе цена снизилась с 25 до 10 грн/кг и в дальнейшем преимущественно держалась на уровне 10–12 грн/кг. В конце сентября она кратковременно выросла до 16 грн/кг.

В 2026 году арбузы стартовали с 25 грн/кг. В июле и августе цена снижалась до 18, 10, 8 и 6 грн./кг. После минимума она выросла до 7–8 грн/кг.

Фото 2 — Цены на арбузы после августовского минимума пошли вверх: сколько стоит килограмм
Динамика цен на арбузы 2023-2026 гг.

Ранее сообщалось, что в Украине на рынке арбузов наблюдается снижение цен. Оптовая цена уже опустилась до 5-15 грн/кг

Автор:
Татьяна Ковальчук

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