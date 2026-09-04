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Ціни на кавуни після серпневого мінімуму пішли вгору: скільки коштує кілограм

кавуни
В Україні подорожчали кавуни / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Кавуни в Україні почали дорожчати після серпневого зниження: фермери зараз продають їх по 5–12 грн/кг, залежно від якості та регіону вирощування.

Як пише Dilo, про це повідомляє EastFruit.

Після завершення продажу середніх сортів пропозиція на ринку зменшилася. Водночас у частини виробників виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів. Попит на кавуни останні два тижні зростав.

Попри нинішнє подорожчання, середня ціна кавунів залишається на 27% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

Що відбувалося з цінами у 2023–2026 роках

У 2023 році сезон стартував із 35 грн/кг. У червні ціна зросла до 38 грн/кг, після чого до кінця серпня знизилася до 12 грн/кг. У жовтні вона піднялася до 40 грн/кг.

У 2024 році стартова ціна становила 25 грн/кг, а в червні зросла до 38 грн/кг. У серпні кавуни подешевшали до 5 грн/кг — це найнижчий показник за чотири сезони. Наприкінці серпня ціна піднялася до 10 грн/кг, у вересні становила близько 8 грн/кг.

У 2025 році сезон розпочався з 35 грн/кг. У липні та серпні ціна знизилася з 25 до 10 грн/кг і надалі переважно трималася на рівні 10–12 грн/кг. Наприкінці вересня вона короткочасно зросла до 16 грн/кг.

У 2026 році кавуни стартували з 25 грн/кг. У липні та серпні ціна знижувалася до 18, 10, 8 і 6 грн/кг. Після мінімуму вона зросла до 7–8 грн/кг.

Фото 2 — Ціни на кавуни після серпневого мінімуму пішли вгору: скільки коштує кілограм
Динаміка цін на кавуни 2023-2026 роки

Раніше повідомлялося, що в Україні на ринку кавунів спостерігається зниження цін. Оптова ціна вже опустилася до 5-15 грн/кг

Автор:
Тетяна Ковальчук

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