После резкого удорожания из-за войны на Ближнем Востоке бензин в США начал дешеветь. Средняя цена опустилась до $3,78 за галлон (около $0,99 за литр) – самого низкого уровня с середины марта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Ситуация на рынке

Как отмечают аналитики, цены на горючее падают вслед за дешевеющей нефтью после перебоев с поставками из-за войны с Ираном.

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), снижение стоимости бензина связано с увеличением поставок нефти из Персидского залива и ожиданиями, что США не будут возобновлять атаки на Иран.

Кроме того в США начали восстанавливаться запасы бензина, которые с конца апреля были ниже сезонного уровня. Дополнительным фактором понижения цен является сезонное сокращение спроса перед зимой.

Однако, по словам аналитиков, горючее пока остается дороже, чем до начала войны на Ближнем Востоке.

Надолго ли подешевеет горючее

"Оптовые цены в США очень быстро снизились с максимумов, что, безусловно, обеспечит определенное облегчение на заправках. Но цены все еще превышают докризисный уровень, а основные причины не изменились, а значит, следующим летом они могут снова очень быстро вырасти", — сказал аналитик Energy Aspects Йигит Доган.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом квартале мировое предложение нефти превысит спрос примерно на 2 млн баррелей в день. Goldman Sachs также предупреждает о риске излишка нефти в следующем году.

Напомним, 10 ноября средняя розничная цена на бензин в США снизилась до 3,98 доллара за галлон.