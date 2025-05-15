Цены на элитную недвижимость в Киеве в 2025 году могут вырасти на 7-12%

За более чем три года полномасштабной войны цены на вторичном рынке премиального жилья обвалились на 30%.

В то же время, цены на элитные квартиры на первичном рынке почти восстановились до довоенной отметки. Об этом рассказал в комментарии Delo.ua СЕО City Development Solutions Роман Герасимчук.

До начала полномасштабной войны инвестиции в премиальную недвижимость в Киеве отличались высокими темпами роста стоимости. "Ценовый диапазон на старте продаж колебался в пределах $3000-6000 за квадратный метр, а ожидаемая рентабельность инвестиций (ROI) в ряде проектов достигала 60% за период девелопмента", — напомнил Герасимчук.

Сегодня ценовой сегмент премиум квартир стартует с отметки в $300 000 и выше. Хотя на тех же "Новопечерских Липках" иногда можно найти квартиры с ремонтом за неадекватно низкие цены — $2 тысячи за квадратный метр, хотя до войны они стоили не менее $4-5 тысяч без ремонта.

По словам эксперта по недвижимости Ирины Луханиной, рынок премиального жилья – это в основном о вторичке, поскольку в 2020-2021 годах было сдано немало премиальных проектов.

В целом по сравнению с довоенным периодом на столичном рынке сегодня ощутимо снижение общего спроса в 7-8 раз, отмечает риелтор.

Стоимость элитного квадратного метра колеблется в пределах $2500-$4000 в зависимости от района, этажности, вида из окон, класса дома.

Торг ограничен – в среднем до 5–10%, редко – до 30%, отмечает Ирина Луханина.

В этом году ожидаемый рост цен — от 7 до 12%, особенно на квартиры в комплексах с высокой степенью готовности и развитой экосистемой.

Также на рынке наблюдается высокий спрос на долгосрочную аренду элитных объектов. "Инвесторы получают доходность на уровне 5-7% годовых. Инвестиции в квартиры с готовым ремонтом быстрее окупаются благодаря возможности срочной сдачи в аренду", — пояснила Луханина.

Несмотря на войну, все еще покупают пентхаусы, которые, по данным маркетплейсов, стоят от $200 000 – $4 545 455, квартиры с панорамным видом, апартаменты в клубных домах, объекты с дизайнерским ремонтом и полной меблировкой.

Лидер по количеству сделок – Печерский район (ЖК «Новопечерские Липки», INTERGAL CITY, Taryan Towers, Skyline), значительный интерес есть также в Голосеевском районе, где покупатели ценят частность и зеленую среду. Третий по популярности Оболонский район: здесь преимуществом является близость к воде и стиль жизни бизнес-класса – Оболонские Липки и набережная.

Больше о ситуации на рынке читайте в статье "Элитная недвижимость во время войны: как рынок оживает после долгого падения".