Ціни на елітну нерухомість у Києві у 2025 року можуть зрости на 7-12%

За понад три роки повномасштабної війни ціни на вторинному ринку преміального житла обвалились на 30%.

Водночас ціни на елітні квартири на первинному ринку майже відновились до довоєнної позначки. Про це розповів у коментарі Delo.ua СЕО City Development Solutions Романа Герасимчук.

До початку повномасштабної війни інвестиції у преміальну нерухомість у Києві відзначались високими темпами зростання вартості. "Ціновий діапазон на старті продажів коливався у межах $3 000–6 000 за квадратний метр, а очікувана рентабельність інвестицій (ROI) у низці проєктів сягала 60% за період девелопменту", - нагадав Герасимчук.

Сьогодні ціновий сегмент преміум квартир стартує з позначки $300 000 і вище. Хоча на тих самих "Новопечерських Липках" іноді можна знайти квартири з ремонтом за неадекватно низькі ціни - $2 тисячі за квадратний метр, хоча до війни вони коштували не менше $4-5 тисячі без ремонту.

За словами експертки з нерухомості Ірини Луханіної, ринок преміального житла - це в основному про вторинку, оскільки у 2020-2021 роках було здано чимало преміальних проєктів.

Загалом у порівнянні з довоєнним періодом на столичному ринку сьогодні відчутне зниження загального попиту у 7–8 разів, наголошує рієлторка.

Вартість елітного квадратного метру коливається в межах $2 500-$4 000 залежно від району, поверховості, виду з вікон, класу будинку.

Торг обмежений — у середньому до 5–10%, рідко — до 30%, зазначає Ірина Луханіна.

Цього року очікуване зростання цін — від 7% до 12%, особливо на квартири у комплексах із високим ступенем готовності та розвиненою екосистемою.

Також на ринку спостерігається високий попит на довгострокову оренду елітних об’єктів. "Інвестори отримують дохідність на рівні 5–7% річних. Інвестиції в квартири з готовим ремонтом швидше окупляються завдяки можливості негайної здачі в оренду", - пояснила Луханіна.

Попри війну, все ще купують пентхауси, які, за даними маркетплейсів, коштують від $200 000 – $4 545 455, квартири з панорамним краєвидом, апартаменти в клубних будинках, об'єкти з дизайнерським ремонтом і повним меблюванням.

Лідер за кількістю угод - Печерський район (ЖК «Новопечерські Липки», INTERGAL CITY, Taryan Towers, Skyline), значний інтерес є також в Голосіївському районі, де покупці цінують приватність і зелене середовище. Третій за популярністю Оболонський район: тут перевагою є близькість до води і стиль життя бізнес-класу - Оболонські Липки та набережна.

Більше про ситуацію на ринку читайте у статті "Елітна нерухомість під час війни: як ринок оживає після довгого падіння".