Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 24 июня

По состоянию на 24 июня 2026 года в Украине на 20% выросли цены на клубнику. В то же время, стоимость яблок, бананов, лимонов, апельсинов и черешни осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 24 июня:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-55 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 70-85 грн +0% Лимоны 140-150 грн +0% Клубника 9 5 -1 6 0 грн +20% Черешня 6 0 -1 45 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Цены на клубнику в Украине выросли на 20%. Пока ягода стоит 95-145 грн/кг, а на прошлой неделе ее продавали по 91-180 грн/кг.

Стоимость черешни осталась без изменений в пределах 60-145 грн/кг, хотя в середине июня черешня стоила дороже - 70-150 грн/кг.

Цена на вишню, абрикосы, персик, нектарин, малину и голубику также не изменились. В частности, вишня стоит 60-120 грн/кг, а персик — 100-170 грн/кг. В то же время резко возросла цена на чернику сразу на 40%.



Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

Из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.