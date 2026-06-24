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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 24 червня
Станом на 24 червня 2026 року в Україні на 20% зросли ціни на полуницю. Водночас вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів та черешні залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 24 червня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-55 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|70-85 грн
|+0%
|Лимони
|140-150 грн
|+0%
|Полуниця
|95-160 грн
|+20%
|Черешня
|60-145 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 40,56 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Ціни на полуницю в Україні зросли на 20%. Наразі ягода коштує 95-145 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.
Вартість черешні залишились без змін у межах 60-145 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.
Ціна на вишню, абрикоси, персик, нектарин, малину і лохину також не змінилися. Зокрема вишня коштує 60-120 грн/кг, а персик — 100-170 грн/кг. Водночас різко зросла ціна на чорницю — одразу на 40%.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.