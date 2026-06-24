Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 24 червня

Станом на 24 червня 2026 року в Україні на 20% зросли ціни на полуницю. Водночас вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів та черешні залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 24 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 9 5 -1 6 0 грн +20% Черешня 6 0 -1 45 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 40,56 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Ціни на полуницю в Україні зросли на 20%. Наразі ягода коштує 95-145 грн/кг, а минулого тижня її продавали по 91-180 грн/кг.

Вартість черешні залишились без змін у межах 60-145 грн/кг, хоча у середині червня черешня коштувала дорожче — 70–150 грн/кг.

Ціна на вишню, абрикоси, персик, нектарин, малину і лохину також не змінилися. Зокрема вишня коштує 60-120 грн/кг, а персик — 100-170 грн/кг. Водночас різко зросла ціна на чорницю — одразу на 40%.



Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.