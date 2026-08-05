Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 5 августа

По состоянию на 5 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, бананов, лимонов, апельсинов, а также большинства фруктов и ягод осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 5 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-50 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 130-160 грн +0% Черешня 130-160 грн +0% Голубика 150-200 грн +0% Арбузы 7-10 грн/кг +0% Дыни 18-25 грн/кг +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 57,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 140 грн/кг (-17,65% по отношению к 31 июля). Стоимость черешни снизилась на 3,33% до 130–160 грн/кг.

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 160 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Стоимость слив не изменилась, килограмм стоит в среднем по 25 грн. Цены на малину держатся в пределах 200-250 грн/кг. Стоимость груш осталась без изменений, а абрикосы и нектарин продают в среднем по 60 грн/кг.

На рынке значительно выросли предложения бахчевых. Цены на них не изменились. За арбузы просят 7-10 грн за килограмм, а дыни в среднем стоят по 20 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11-20%.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.