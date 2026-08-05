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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 5 августа
По состоянию на 5 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Стоимость яблок, бананов, лимонов, апельсинов, а также большинства фруктов и ягод осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 5 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-50 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|130-160 грн
|+0%
|Черешня
|130-160 грн
|+0%
|Голубика
|150-200 грн
|+0%
|Арбузы
|7-10 грн/кг
|+0%
|Дыни
|18-25 грн/кг
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 57,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Пик сезона таких ягод как клубника и черешня уже давно позади. Клубнику сейчас продают в среднем по 140 грн/кг (-17,65% по отношению к 31 июля). Стоимость черешни снизилась на 3,33% до 130–160 грн/кг.
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 160 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Стоимость слив не изменилась, килограмм стоит в среднем по 25 грн. Цены на малину держатся в пределах 200-250 грн/кг. Стоимость груш осталась без изменений, а абрикосы и нектарин продают в среднем по 60 грн/кг.
На рынке значительно выросли предложения бахчевых. Цены на них не изменились. За арбузы просят 7-10 грн за килограмм, а дыни в среднем стоят по 20 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11-20%.
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.