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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 5 серпня
Станом на 5 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню та лохину тримаються на високому рівні. Вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів, а також більшості фруктів і ягід залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 5 серпня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-50 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|50-130 грн
|+0%
|Лимони
|100-120 грн
|+0%
|Полуниця
|130-160 грн
|+0%
|Черешня
|130-160 грн
|+0%
|Лохина
|150-200 грн
|+0%
|Кавуни
|7-10 грн/кг
|+0%
|Дині
|18-25 грн/кг
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 57,99 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 140 грн/кг (-17,65% по відношенню до 31 липня). Вартість черешні знизилася на 3,33% до 130-160 грн/кг.
Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 160 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.
Вартість слив не змінилася, кілограм коштує в середньому по 25 грн. Ціни на малину тримаються в межах 200-250 грн/кг. Вартість груш залишилися без змін, а абрикоси та нектарин продають в середньому по 60 грн/кг.
На ринку значно зросли пропозиції баштанних. Ціни на них не змінилися. За кавуни просять 7-10 грн за кілограм, а дині в середньому коштують по 20 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.
Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%
Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.
Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.