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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 5 серпня

кавуни
Кавуни продають в середньому по 9 грн/кг / Freepik

Станом на 5 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню та лохину тримаються на високому рівні. Вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів, а також більшості фруктів і ягід  залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість фруктів та ягід станом на 5 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна
Яблука 28-50 грн +0%
Банани 60-65 грн +0%
Апельсини 50-130 грн +0%
Лимони 100-120 грн +0%
Полуниця 130-160 грн +0%
Черешня 130-160 грн +0%
Лохина 150-200 грн +0%
Кавуни 7-10 грн/кг +0%
Дині 18-25 грн/кг +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші банани
Сільпо широкий асортимент ягід
Novus найдешевші яблука по 57,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуницю зараз продають в середньому по 140 грн/кг (-17,65% по відношенню до 31 липня). Вартість черешні знизилася на 3,33% до 130-160 грн/кг.

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 160 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Вартість слив не змінилася, кілограм коштує в середньому по 25 грн. Ціни на малину тримаються в межах 200-250 грн/кг. Вартість груш залишилися без змін, а абрикоси та нектарин продають в середньому по 60 грн/кг.

На ринку значно зросли пропозиції баштанних. Ціни на них не змінилися. За кавуни просять 7-10 грн за кілограм, а дині в середньому коштують по 20 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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