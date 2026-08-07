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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 7 августа
По состоянию на 7 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Подешевели арбузы и голубика. Стоимость яблок, бананов, лимонов, апельсинов и дынь осталась без изменений.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 7 августа:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-50 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|100-120 грн
|+0%
|Клубника
|140-170 грн
|+7,14%
|Черешня
|130-170 грн
|+3,45%
|Голубика
|140-180 грн
|-6,25%
|Арбузы
|7-10 грн
|-11,11%
|Дыни
|18-25 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 54,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Основной пик сбора клубники и черешни уже прошел. Эти фрукты подорожали и стоят в среднем по 150 грн/кг.
Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 150 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Килограмм слив стоит в среднем по 50 грн, а сорт "Венгерка" продают по 25 грн/кг. Малина подорожала на 8,7% до 200–270 грн/кг. Стоимость груш и нектарина осталась без изменений. Цены на персики держатся на прежнем уровне, в среднем их продают по 50 грн/кг.
На рынке стремительно выросло предложение бахчевых культур, что сразу отразилось на стоимости арбузов — они подешевели более чем на 11% до 7-10 грн/кг. В то же время, ценники на дыне остаются стабильными и удерживаются на прежнем уровне — 20 грн/кг.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.
Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11-20%.
Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.
Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.