Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 7 августа

По состоянию на 7 августа 2026 года в Украине цены на клубнику, черешню и голубику держатся на высоком уровне. Подешевели арбузы и голубика. Стоимость яблок, бананов, лимонов, апельсинов и дынь осталась без изменений.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 7 августа:

Фрукт Цена Смена Яблоки 28-50 грн +0% Бананы 60-65 грн +0% Апельсины 50-130 грн +0% Лимоны 100-120 грн +0% Клубника 140-170 грн +7,14% Черешня 130-170 грн +3,45% Голубика 140-180 грн -6,25% Арбузы 7-10 грн -11,11% Дыни 18-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые бананы Сильпо широкий ассортимент ягод Novus самые дешевые яблоки по 54,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Основной пик сбора клубники и черешни уже прошел. Эти фрукты подорожали и стоят в среднем по 150 грн/кг.

Цены на голубику на рынке в Украине с начала июля упали почти в три раза. Пока ягоду отпускают в среднем по 150 гривен, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Килограмм слив стоит в среднем по 50 грн, а сорт "Венгерка" продают по 25 грн/кг. Малина подорожала на 8,7% до 200–270 грн/кг. Стоимость груш и нектарина осталась без изменений. Цены на персики держатся на прежнем уровне, в среднем их продают по 50 грн/кг.

На рынке стремительно выросло предложение бахчевых культур, что сразу отразилось на стоимости арбузов — они подешевели более чем на 11% до 7-10 грн/кг. В то же время, ценники на дыне остаются стабильными и удерживаются на прежнем уровне — 20 грн/кг.

Прогноз цен

Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.

В то же время, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом.

Поэтому большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11-20%.

Абрикосы уже проходят сезонный минимум цен, и по завершении массового сбора могут подорожать.

Малина и голубика из-за негативного влияния весенних заморозков и летней жары на урожай будут оставаться в дорогом сегменте без существенного удешевления.