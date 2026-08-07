Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 7 серпня

Станом на 7 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню та лохину тримаються на високому рівні. Подешевшали кавуни і лохина. Вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів та динь залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 7 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28-50 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 140-170 грн +7,14% Черешня 130-170 грн +3,45% Лохина 140-180 грн -6,25% Кавуни 7-10 грн -11,11% Дині 18-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 54,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Основний пік збору полуниці та черешні вже минув. Ці фрукти подорожчали і коштують в середньому по 150 грн/кг.

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 150 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Кілограм слив коштує в середньому по 50 грн, а сорт "Угорка" продають по 25 грн/кг. Малина подорожчала на 8,7% до 200-270 грн/кг. Вартість груш та нектарину залишилися без змін. Ціни на персики тримаються на попередньому рівні, в середньому їх продають по 50 грн/кг.

На ринку стрімко зросла пропозиція баштанних культур, що одразу позначилося на вартості кавунів — вони здешевшали більш ніж на 11% до 7-10 грн/кг. Водночас цінники на дині залишаються стабільними та утримуються на попередньому рівні — 20 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.