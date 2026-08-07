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Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 7 серпня
Станом на 7 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю, черешню та лохину тримаються на високому рівні. Подешевшали кавуни і лохина. Вартість яблук, бананів, лимонів, апельсинів та динь залишилася без змін.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 7 серпня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|28-50 грн
|+0%
|Банани
|60-65 грн
|+0%
|Апельсини
|50-130 грн
|+0%
|Лимони
|100-120 грн
|+0%
|Полуниця
|140-170 грн
|+7,14%
|Черешня
|130-170 грн
|+3,45%
|Лохина
|140-180 грн
|-6,25%
|Кавуни
|7-10 грн
|-11,11%
|Дині
|18-25 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 54,99 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Основний пік збору полуниці та черешні вже минув. Ці фрукти подорожчали і коштують в середньому по 150 грн/кг.
Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 150 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.
Кілограм слив коштує в середньому по 50 грн, а сорт "Угорка" продають по 25 грн/кг. Малина подорожчала на 8,7% до 200-270 грн/кг. Вартість груш та нектарину залишилися без змін. Ціни на персики тримаються на попередньому рівні, в середньому їх продають по 50 грн/кг.
На ринку стрімко зросла пропозиція баштанних культур, що одразу позначилося на вартості кавунів — вони здешевшали більш ніж на 11% до 7-10 грн/кг. Водночас цінники на дині залишаються стабільними та утримуються на попередньому рівні — 20 грн/кг.
Прогноз цін
Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.
Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.
Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%
Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.
Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.