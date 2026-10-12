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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 12 октября

виноград
Цены на виноград резко пошли вверх / Википедия

По состоянию на 12 октября 2026 года в Украине подорожали голубика, виноград, апельсины и клубника. В то же время малина и лимоны упали в цене, а стоимость яблок, арбузов и дынь не изменилась.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 12 октября:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 20-30 грн +0%
Бананы 65-70 грн +8%
Апельсины 85-110 грн +38,46%
Лимоны 70-85 грн -11,76%
Клубника 250-270 грн +8,33%
Голубика 600-850 грн 133,33%
Виноград 75-180 грн +42,86%
Арбузы 15-17 грн 0%
Дыни 35-60 грн 0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 24,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Сезон клубники завершился, поэтому ее средняя цена выросла на 8,33% - до 260 грн/кг. В то же время малина подешевела более чем на 13% и стоит 250–270 грн/кг.

Самой дорогой ягодой остается голубика: ныне ее отпускная цена достигает 600 - 850 гривен за килограмм, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Подорожали абрикосы и нектарин: килограмм этих фруктов в среднем стоит 100 и 110 гривен соответственно. В то же время, украинские груши подешевели на 9,09% до 35–90 грн/кг. Виноград, напротив, прибавил в цене почти 43% и стоит 75–180 грн/кг. Цены на сливы, яблоки и кизил остались на прежнем уровне.

Среди цитрусовых апельсины подорожали более чем на 38% до 85–110 грн/кг. Лимоны, напротив, подешевели почти на 12% и стоят 70–85 грн/кг.

Сезон бахчевых уже прошел: арбузы продают в среднем по 16 грн/кг, а дыни по 45 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.

По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году урожай яблок в Украине существенно увеличится, что будет давить на внутренний рынок. Однако если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы, персики, сливы, клубника и голубика уже прошли сезонный минимум цен, поэтому они могут еще подорожать.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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