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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 12 октября
По состоянию на 12 октября 2026 года в Украине подорожали голубика, виноград, апельсины и клубника. В то же время малина и лимоны упали в цене, а стоимость яблок, арбузов и дынь не изменилась.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 12 октября:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|20-30 грн
|+0%
|Бананы
|65-70 грн
|+8%
|Апельсины
|85-110 грн
|+38,46%
|Лимоны
|70-85 грн
|-11,76%
|Клубника
|250-270 грн
|+8,33%
|Голубика
|600-850 грн
|133,33%
|Виноград
|75-180 грн
|+42,86%
|Арбузы
|15-17 грн
|0%
|Дыни
|35-60 грн
|0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 24,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Сезон клубники завершился, поэтому ее средняя цена выросла на 8,33% - до 260 грн/кг. В то же время малина подешевела более чем на 13% и стоит 250–270 грн/кг.
Самой дорогой ягодой остается голубика: ныне ее отпускная цена достигает 600 - 850 гривен за килограмм, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Подорожали абрикосы и нектарин: килограмм этих фруктов в среднем стоит 100 и 110 гривен соответственно. В то же время, украинские груши подешевели на 9,09% — до 35–90 грн/кг. Виноград, напротив, прибавил в цене почти 43% и стоит 75–180 грн/кг. Цены на сливы, яблоки и кизил остались на прежнем уровне.
Среди цитрусовых апельсины подорожали более чем на 38% – до 85–110 грн/кг. Лимоны, напротив, подешевели почти на 12% и стоят 70–85 грн/кг.
Сезон бахчевых уже прошел: арбузы продают в среднем по 16 грн/кг, а дыни — по 45 грн/кг.
Прогноз цен
Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.
По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году урожай яблок в Украине существенно увеличится, что будет давить на внутренний рынок. Однако если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы, персики, сливы, клубника и голубика уже прошли сезонный минимум цен, поэтому они могут еще подорожать.