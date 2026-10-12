Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 12 жовтня

Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні подорожчали лохина, виноград, апельсини та полуниця. Водночас малина й лимони впали в ціні, а вартість яблук, кавунів і динь не змінилася.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 12 жовтня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 20-30 грн +0% Банани 65-70 грн +8% Апельсини 85-110 грн +38,46% Лимони 70-85 грн -11,76% Полуниця 250-270 грн +8,33% Лохина 600-850 грн 133,33% Виноград 75-180 грн +42,86% Кавуни 15-17 грн 0% Дині 35-60 грн 0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 24,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Сезон полуниці завершився, тому її середня ціна зросла на 8,33% — до 260 грн/кг. Водночас малина подешевшала більш ніж на 13% і коштує 250–270 грн/кг.

Найдорожчою ягодою залишається лохина: нині її відпускна ціна сягає 600-850 гривень за кілограм, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Подорожчали абрикоси та нектарини: кілограм цих фруктів у середньому коштує 100 і 110 грн відповідно. Водночас українські груші подешевшали на 9,09% — до 35–90 грн/кг. Виноград, навпаки, додав у ціні майже 43% і коштує 75–180 грн/кг. Ціни на сливи, яблука та кизил залишилися на попередньому рівні.

Серед цитрусових апельсини подорожчали більш ніж на 38% — до 85–110 грн/кг. Лимони, навпаки, подешевшали майже на 12% і коштують 70–85 грн/кг.

Сезон баштанних вже минув: кавуни продають у середньому по 16 грн/кг, а дині — по 45 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара.

За попередніми оцінками аналітиків, у 2026 році врожай яблук в Україні суттєво збільшиться, що буде тиснути на внутрішній ринок. Однак, якщо виробники почнуть агресивно розпродавати фрукти під час збирання, ціни в другій половині сезону (січень – червень 2027 року) можуть залишитися на рівні поточного року. Але найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси, персики, сливи, полуниця і лохина вже пройшли сезонний мінімум цін, тому вони можуть ще подорожчати.