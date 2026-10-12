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Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 12 жовтня
Станом на 12 жовтня 2026 року в Україні подорожчали лохина, виноград, апельсини та полуниця. Водночас малина й лимони впали в ціні, а вартість яблук, кавунів і динь не змінилася.
Ціни на фрукти та ягоди
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 12 жовтня наступна:
|Фрукт
|Ціна
|Зміна
|Яблука
|20-30 грн
|+0%
|Банани
|65-70 грн
|+8%
|Апельсини
|85-110 грн
|+38,46%
|Лимони
|70-85 грн
|-11,76%
|Полуниця
|250-270 грн
|+8,33%
|Лохина
|600-850 грн
|133,33%
|Виноград
|75-180 грн
|+42,86%
|Кавуни
|15-17 грн
|0%
|Дині
|35-60 грн
|0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші банани
|Сільпо
|широкий асортимент ягід
|Novus
|найдешевші яблука по 24,99 грн/кг
Які фрукти подешевшали найбільше
Сезон полуниці завершився, тому її середня ціна зросла на 8,33% — до 260 грн/кг. Водночас малина подешевшала більш ніж на 13% і коштує 250–270 грн/кг.
Найдорожчою ягодою залишається лохина: нині її відпускна ціна сягає 600-850 гривень за кілограм, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.
Подорожчали абрикоси та нектарини: кілограм цих фруктів у середньому коштує 100 і 110 грн відповідно. Водночас українські груші подешевшали на 9,09% — до 35–90 грн/кг. Виноград, навпаки, додав у ціні майже 43% і коштує 75–180 грн/кг. Ціни на сливи, яблука та кизил залишилися на попередньому рівні.
Серед цитрусових апельсини подорожчали більш ніж на 38% — до 85–110 грн/кг. Лимони, навпаки, подешевшали майже на 12% і коштують 70–85 грн/кг.
Сезон баштанних вже минув: кавуни продають у середньому по 16 грн/кг, а дині — по 45 грн/кг.
Прогноз цін
Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара.
За попередніми оцінками аналітиків, у 2026 році врожай яблук в Україні суттєво збільшиться, що буде тиснути на внутрішній ринок. Однак, якщо виробники почнуть агресивно розпродавати фрукти під час збирання, ціни в другій половині сезону (січень – червень 2027 року) можуть залишитися на рівні поточного року. Але найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.
Абрикоси, персики, сливи, полуниця і лохина вже пройшли сезонний мінімум цін, тому вони можуть ще подорожчати.