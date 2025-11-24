Цены на какао рухнули до минимума 2024 года: почему это происходит

Цены на какао на Нью-Йоркской бирже продолжили падать, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2024 года. Падение спровоцировано мощными поставками в порты из Кот-д'Ивуара, ведущего мирового производителя, сигнализирующего о лучших, чем ожидалось, перспективах поставок на рынок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Рынок сокращения спроса

В понедельник цены на какао упали на 2,7%. Сейчас они примерно на 60% меньше рекордно высокого уровня, установленного в декабре прошлого года.

Снижение происходит на фоне прогнозов большего мирового профицита, обусловленного улучшением производства и ослаблением спроса.

Аналитики отмечают, что недавние темпы поступлений частично отражают большие объемы переходных поставок по предыдущему среднему урожаю, что способствовало более высоким ценам для фермеров.

Также наблюдается определенное изменение производства, где около 110 000 тонн ивуарийских поставок, которые должны поступить из других африканских стран, теперь поступают в порты Кот-д'Ивуара.

Поставки из Западной Африки

Как пишет Bloomberg, трейдеры внимательно следят за поставками из Западной Африки, поскольку фермы региона продолжают возобновляться после плохих урожаев, приведших к росту цен к историческому максимуму.

Объем поступлений ивуарийских бобов в порты превышает 100 000 тонн в течение трех недель подряд, что подчеркивает стабильный импульс поставок. Пока он близок к прошлогодним темпам после медленного начала сезона, начавшегося в октябре.

Старший менеджер по анализу какао в Expana, Эндрю Мориарти, заявил, что рынок ожидал столь высоких темпов прибытия. При этом он прогнозирует, что эти темпы замедлятся в ближайшие недели и начнут соответствовать совокупным прибытиям в прошлом году в первом квартале следующего года.

Он добавил, что, по опросам, урожай деревьев в этом году ненамного лучше, чем в прошлом, а основной урожай может быть даже немного хуже, чем год назад, из-за засушливой погоды, которая была несколько месяцев назад.

Это может повлиять на украинский рынок в будущем. Однако этот эффект снижения будет заметен в Украине также с задержкой (через несколько месяцев), когда текущие запасы, закупленные по высоким ценам, будут исчерпаны.

В 2024 году Украина израсходовала на 47% больше валюты на импорт какао и продуктов из него, чем в 2023 году. Общая сумма импорта составила 504,8 миллионов долларов США.

Напомним, в октябре цены на какао упали до 20-месячного минимума, что положило конец резкому двухлетнему росту рынка, который привел к рекордным максимумам и привел к давлению на производителей шоколада по всему миру.