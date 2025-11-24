Ціни на какао обвалилися до мінімуму 2024 року: чому це відбувається

Ціни на какао на Нью-Йоркській біржі продовжили падати, опустившись до найнижчого рівня з лютого 2024 року. Падіння спровоковане потужними поставками до портів з Кот-д'Івуару, провідного світового виробника, що сигналізує про кращі, ніж очікувалося, перспективи поставок на ринок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Ринок скорочення попиту

У понеділок ціни на какао впали на цілих 2,7%. Наразі вони приблизно на 60% менші за рекордно високий рівень, встановлений у грудні минулого року.

Зниження відбувається на тлі прогнозів щодо більшого світового профіциту, зумовленого покращенням виробництва та ослабленням попиту.

Аналітики зазначають, що нещодавні темпи надходжень частково відображають більші обсяги перехідних поставок з попереднього середнього врожаю, що сприяло вищим цінам для фермерів.

Також спостерігається певна зміна виробництва, де близько 110 000 тонн івуарійських поставок, які мали б надійти з інших африканських країн, тепер надходять до портів Кот-д'Івуару.

Поставки із Західної Африки

Як пише Bloomberg, трейдери уважно стежать за поставками із Західної Африки, оскільки ферми регіону продовжують відновлюватися після поганих врожаїв, які призвели до зростання цін до історичного максимуму.

Обсяг надходжень івуарійських бобів до портів перевищує 100 000 тонн протягом трьох тижнів поспіль, що підкреслює стабільний імпульс поставок. Наразі він близький до торішніх темпів після повільного початку сезону, який розпочався в жовтні.

Старший менеджер з аналізу какао в Expana, Ендрю Моріарті, заявив, що ринок очікував таких високих темпів прибуття. При цьому він прогнозує, що ці темпи сповільняться в найближчі тижні та почнуть відповідати сукупним прибуттям минулого року в першому кварталі наступного року.

Він додав, що, за опитуваннями, врожай дерев цього року не набагато кращий, ніж минулого, а основний урожай може бути навіть трохи гіршим, ніж рік тому, через посушливу погоду, яка була кілька місяців тому.

Це потенційно може вплинути на український ринок у майбутньому. Проте, цей ефект зниження буде помітний в Україні також із затримкою (через кілька місяців), коли поточні запаси, закуплені за високими цінами, будуть вичерпані.

У 2024 році Україна витратила на 47% більше валюти на імпорт какао та продуктів з нього, ніж у 2023 році. Загальна сума імпорту склала 504,8 мільйона доларів США.

Нагадаємо, в жовтні ціни на какао впали до 20-місячного мінімуму, що поклало край різкому дворічному зростанню ринку, яке призвело до рекордних максимумів і призвело до тиску на виробників шоколаду по всьому світу.