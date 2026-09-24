Цены на кукурузу в Украине падают, но спрос со стороны ЕС остается высоким

Украинский рынок кукурузы вошел в новый сезон с понижением цен, несмотря на высокий спрос со стороны ЕС. Одновременно ускоряется уборка нового урожая, а проблемы с логистикой и дефицитом вагонов продолжают влиять на стоимость зерна.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Цены на кукурузу упали

На украинском рынке кукурузы сформировалась неоднозначная ситуация: спрос на зерно старого урожая остается высоким, но цены на новый урожай заметно снижаются. Дополнительное давление на рынок создают проблемы с логистикой и задержки поставок из-за атак РФ на суда и портовую инфраструктуру.

За последнюю неделю закупочные цены на кукурузу в центральных и восточных областях снизились на 100–500 грн/т – до 5500–6000 грн/т на условиях EXW-элеватор. На западе Украины спрос на зерно с поставкой в сентябре остается значительно выше — 7000–7500 грн/т на условиях FCA с погрузкой в вагон или автомобиль.

Это связано, в частности, с задержкой поставок и наличием у трейдеров контрактов на поставку кукурузы в Европейский Союз.

Логистика дорожает из-за дефицита вагонов

По состоянию на 21 сентября в Украине было обмолочено только 1% площадей кукурузы. Хозяйства уже собрали 339,8 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 5 т/га. Для сравнения, в начале жатвы в 2025 году этот показатель составил 4,31 т/га.

В то же время, задержки с выгрузкой на западных границах приводят к простою вагонов на две-четыре недели и формируют их дефицит. Поэтому стоимость железнодорожных перевозок из центральных регионов до западной границы выросла до 2200–2700 грн/т, а автомобильная доставка стоит около 3000 грн/т с НДС.

Цены на кукурузу с погрузкой в евровагон в октябре-декабре снизились до €170/т из-за дефицита свободных европоездов и исчерпания квот на поставки. В то же время, на январь-март цены выросли до €195–200/т.

ЕС наращивает импорт украинской кукурузы

Спрос со стороны ЕС остается одним из ключевых факторов поддержки украинского экспорта. По данным Еврокомиссии, в 2026/27 маркетинговом году по состоянию на 20 сентября ЕС импортировал 4,47 млн тонн кукурузы – на 26,9% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В частности, импорт кукурузы из Украины вырос вдвое – с 704,8 тыс. тонн до 1,4 млн тонн. Доля украинского зерна в общем импорте ЕС составила 31,4%.

В то же время, поставки из США выросли в 4,2 раза - до 1,86 млн тонн, а импорт из Бразилии сократился с 2,04 млн до 975,9 тыс. тонн.

Экспорт кукурузы из Украины с начала 2026/27 маркетингового года по состоянию на 21 сентября достиг 1,84 млн. тонн против 905 тыс. тонн годом ранее. В сентябре уже отгружено 221 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период в прошлом году — всего 32 тыс. тонн.

Европейские цены поддерживают сокращение прогноза урожая

На бирже в Париже ноябрьские фьючерсы на кукурузу за неделю подорожали на 4,8% – до €274,75 за тонну, или $312. За месяц рост составил 5,3%, а за год – 37%.

Поддержку ценам оказывают снижение прогноза производства кукурузы в ЕС и задержки поставок. В частности, ассоциация Coceral сократила прогноз урожая кукурузы в ЕС и Великобритании в 2026 году на 4,1 млн. тонн - до 48,6 млн. тонн.

В то же время мартовские фьючерсы торгуются примерно на €6/т дешевле ноябрьских, что может свидетельствовать об ожидании увеличения предложения на европейском рынке.

Мировой рынок кукурузы может оказаться под давлением

На Чикагской бирже декабрьские фьючерсы на кукурузу за последнюю неделю подешевели на 1% – до $208/т. В то же время за месяц они прибавили 2,5%, а за год – 15%.

В США на 20 сентября было обмолочено 13% площадей кукурузы против среднего показателя за пять лет в 11%. Экспорт американской кукурузы с начала сезона, стартовавшего 1 сентября, составил 4,14 млн тонн - на 15,9% больше, чем в прошлом.

Дальнейшее ускорение уборки урожая в США, ЕС и Украине, а также увеличение поставок из Бразилии и Аргентины может усилить давление на мировые цены. Дополнительным фактором риска возможно снижение цен на нефть, тогда как благоприятные осадки перед посевной в Бразилии и Аргентине могут стимулировать расширение площадей под кукурузой.

Ранее сообщалось, что Украина входит в новый сезон с огромными запасами кукурузы — 2,25 млн. тонн против 0,84 млн. тонн в прошлом году. Общий урожай ожидается на уровне 31,8 млн тонн, однако вывезти его за границу крайне сложно из-за остановки работы черноморских портов с конца июля.