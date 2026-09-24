Ціни на кукурудзу в Україні падають, але попит з боку ЄС залишається високим

Український ринок кукурудзи увійшов у новий сезон зі зниженням цін, попри високий попит з боку ЄС. Одночасно прискорюється збирання нового врожаю, а проблеми з логістикою та дефіцит вагонів продовжують впливати на вартість зерна.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Ціни на кукурудзу впали

На українському ринку кукурудзи сформувалася неоднозначна ситуація: попит на зерно старого врожаю залишається високим, водночас ціни на новий урожай помітно знижуються. Додатковий тиск на ринок створюють проблеми з логістикою та затримки поставок через атаки РФ на судна й портову інфраструктуру.

За останній тиждень закупівельні ціни на кукурудзу в центральних і східних областях знизилися на 100–500 грн/т - до 5500–6000 грн/т на умовах EXW-елеватор. На заході України попит на зерно з поставкою у вересні залишається значно вищим — 7000–7500 грн/т на умовах FCA із завантаженням у вагон або автомобіль.

Це пов’язано, зокрема, із затримками поставок та наявністю у трейдерів контрактів на постачання кукурудзи до Європейського Союзу.

Логістика дорожчає через дефіцит вагонів

Станом на 21 вересня в Україні було обмолочено лише 1% площ кукурудзи. Господарства вже зібрали 339,8 тис. тонн зерна із середньою врожайністю 5 т/га. Для порівняння, на початку жнив у 2025 році цей показник становив 4,31 т/га.

Водночас затримки з вивантаженням на західних кордонах призводять до простою вагонів на два-чотири тижні та формують їх дефіцит. Через це вартість залізничних перевезень із центральних регіонів до західного кордону зросла до 2200–2700 грн/т, а автомобільна доставка коштує близько 3000 грн/т із ПДВ.

Ціни на кукурудзу із завантаженням у євровагон у жовтні-грудні знизилися до €170/т через дефіцит вільних європотягів та вичерпання квот на поставки. Водночас на січень-березень ціни зросли до €195–200/т.

ЄС нарощує імпорт української кукурудзи

Попит з боку Європейського Союзу залишається одним із ключових факторів підтримки українського експорту. За даними Єврокомісії, у 2026/27 маркетинговому році станом на 20 вересня ЄС імпортував 4,47 млн тонн кукурудзи - на 26,9% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Зокрема, імпорт кукурудзи з України зріс удвічі - з 704,8 тис. тонн до 1,4 млн тонн. Частка українського зерна в загальному імпорті ЄС становила 31,4%.

Водночас поставки зі США зросли у 4,2 раза - до 1,86 млн тонн, а імпорт із Бразилії скоротився з 2,04 млн до 975,9 тис. тонн.

Експорт кукурудзи з України від початку 2026/27 маркетингового року станом на 21 вересня сягнув 1,84 млн тонн проти 905 тис. тонн роком раніше. У вересні вже відвантажено 221 тис. тонн, тоді як за аналогічний період минулого року — лише 32 тис. тонн.

Європейські ціни підтримує скорочення прогнозу врожаю

На біржі в Парижі листопадові ф’ючерси на кукурудзу за тиждень подорожчали на 4,8% - до €274,75 за тонну, або $312. За місяць зростання становило 5,3%, а за рік - 37%.

Підтримку цінам надають зниження прогнозу виробництва кукурудзи в ЄС та затримки поставок. Зокрема, асоціація Coceral скоротила прогноз урожаю кукурудзи в ЄС та Великій Британії у 2026 році на 4,1 млн тонн - до 48,6 млн тонн.

Водночас березневі ф’ючерси торгуються приблизно на €6/т дешевше за листопадові, що може свідчити про очікування збільшення пропозиції на європейському ринку.

Світовий ринок кукурудзи може опинитися під тиском

На Чиказькій біржі грудневі ф’ючерси на кукурудзу за останній тиждень подешевшали на 1% - до $208/т. Водночас за місяць вони додали 2,5%, а за рік - 15%.

У США станом на 20 вересня було обмолочено 13% площ кукурудзи проти середнього показника за п’ять років у 11%. Експорт американської кукурудзи з початку сезону, який стартував 1 вересня, становив 4,14 млн тонн - на 15,9% більше, ніж торік.

Подальше прискорення збирання врожаю у США, ЄС та Україні, а також збільшення поставок із Бразилії та Аргентини можуть посилити тиск на світові ціни. Додатковим фактором ризику є можливе зниження цін на нафту, тоді як сприятливі опади перед посівною в Бразилії та Аргентині можуть стимулювати розширення площ під кукурудзою.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.