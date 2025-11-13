Цены на нефть продолжают падение на фоне роста запасов в США и прогноза ОПЕК

Мировые цены на нефть несколько снизились в четверг, продолжая потери предыдущей сессии, поскольку отчет о росте запасов сырой нефти в США усилил опасения, что мировые предложения более чем достаточны для удовлетворения текущего спроса на топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent остались неизменными на уровне $62,71 за баррель, после падения на 3,8% днем ​​раньше. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 3 цента, или 0,1%, до $58,46 за баррель, продолжив падение на 4,2% в среду.

Источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти (API), в среду сообщили, что запасы сырой нефти в США выросли на 1,3 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 7 ноября. Запасы бензина и дистиллятов при этом снизились.

Цены упали более чем на $2 за баррель в среду после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что мировые поставки нефти несколько превысят спрос в 2026 году, что свидетельствует о дальнейшем уходе от предыдущих более оптимистичных прогнозов группы по дефициту.

Сувро Саркар, руководитель группы энергетического сектора DBS Bank, отметил, что недавнее ослабление цен, похоже, обусловлено пересмотром ОПЕК баланса спроса и предложения в 2026 году в своем ежемесячном отчете.

ОПЕК заявила, что ожидает профицита предложения в следующем году из-за более широкого увеличения добычи группой ОПЕК+, в которую входят члены ОПЕК и союзники, такие как Россия.

Ян Ань, аналитик Haitong Securities, добавил, что "сигнал ОПЕК об избытке предложения разжег ранее сдерживаемые медвежьи настроения на предыдущей сессии, тогда как рост запасов сырой нефти в США усилил давление, что привело к дальнейшему снижению цен на нефть утром четверга".

Ожидается, что Управление энергетической информации США (EIA) опубликует официальные данные о запасах позже в четверг. Остальные отчеты в среду также усилили негативные настроения инвесторов. EIA также заявила в своем краткосрочном энергетическом обзоре, что ожидается, что добыча нефти в США в текущем году установит больший рекорд, чем прогнозировалось ранее.

Напомним, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), если мир продолжит двигаться нынешними темпами, спрос на нефть и газ будет расти в течение следующих 25 лет, а существенного сокращения выбросов CO₂ не произойдет.