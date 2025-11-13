Ціни на нафту продовжують падіння на тлі зростання запасів у США та прогнозу ОПЕК

Світові ціни на нафту дещо знизилися у четвер, продовжуючи втрати попередньої сесії, оскільки звіт про зростання запасів сирої нафти в США посилив побоювання, що світові пропозиції більш ніж достатні для задоволення поточного попиту на паливо.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent залишилися незмінними на рівні $62,71 за барель, після падіння на 3,8% днем ​​раніше. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 3 центи, або 0,1%, до $58,46 за барель, продовживши падіння на 4,2% у середу.

Джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API), у середу повідомили, що запаси сирої нафти в США зросли на 1,3 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 7 листопада. Запаси бензину та дистилятів при цьому знизилися.

Ціни впали більш ніж на $2 за барель у середу після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила, що світові поставки нафти дещо перевищать попит у 2026 році, що свідчить про подальший відхід від попередніх, більш оптимістичних прогнозів групи щодо дефіциту.

Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору DBS Bank, зазначив, що нещодавнє ослаблення цін, схоже, зумовлене переглядом ОПЕК балансу попиту та пропозиції у 2026 році у своєму щомісячному звіті, що підтверджує, що група тепер визнає можливість надлишку пропозиції, на відміну від своєї більш оптимістичної позиції протягом усього часу.

ОПЕК заявила, що очікує профіциту пропозиції наступного року через ширше збільшення видобутку групою ОПЕК+, до якої входять члени ОПЕК та союзники, такі як Росія.

Ян Ань, аналітик Haitong Securities, додав, що «сигнал ОПЕК про надлишок пропозиції розпалив раніше стримувані ведмежі настрої на попередній сесії, тоді як зростання запасів сирої нафти в США посилило тиск, що призвело до подальшого зниження цін на нафту вранці четверга».

Очікується, що Управління енергетичної інформації США (EIA) опублікує офіційні дані про запаси пізніше у четвер. Інші звіти в середу також посилили негативні настрої інвесторів. EIA також заявило у своєму короткостроковому енергетичному огляді, що очікується, що видобуток нафти в США цього року встановить більший рекорд, ніж прогнозувалося раніше.

Нагадаємо, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) якщо світ продовжить рухатися нинішніми темпами, попит на нафту та газ зростатиме протягом наступних 25 років, а суттєвого скорочення викидів CO₂ не відбудеться.

Попри здешевшання нафти на світовому ринку, ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца, який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачепить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів.