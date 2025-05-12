Цены на нефть увеличиваются на фоне конструктивных переговоров между США и Китаем.

Цены на нефть выросли в понедельник, 12 мая, после того, как США и Китай сообщили о положительных сдвигах в своих торговых переговорах.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 43 цента, или 0,67%, до 64,34 доллара за баррель. Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне 61,50 доллара за баррель, что на 48 центов, или 0,79% больше, чем в пятницу.

После заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Великобританией, что добавило оптимизма инвесторам по поводу возможности избежания экономических потрясений из-за тарифов США, оба бенчмарка в пятницу выросли более чем на 1 доллар и продемонстрировали недельный рост более 4% – первое с середины апреля.

США и Китай завершили торговые переговоры на положительной ноте в воскресенье, при этом американские чиновники рекламировали "соглашение" о сокращении дефицита торгового баланса США, тогда как китайские чиновники заявили, что обе стороны достигли "важного консенсуса".

Однако ни одна из сторон не обнародовала подробности переговоров с вице-премьером Китая Хэ Лифеном, заявив, что совместное заявление будет опубликовано в понедельник.

Как отмечается, положительные переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира могут помочь увеличить спрос на сырую нефть, поскольку торговля между ними, которая сейчас нарушена огромными взимаемыми обеими странами тарифами, возобновляется.

Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities, считает, что оптимизм по конструктивным переговорам между США и Китаем поддерживал настроения, но ограничивал детали, а план ОПЕК по увеличению добычи ограничивал прирост.

Он подразумевал планы Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известных под общим названием ОПЕК+, ускорить рост добычи в мае и июне, что приведет к увеличению объемов добычи сырой нефти на рынке.

Однако опрос Reuters показал, что добыча нефти ОПЕК в апреле несколько снизилась.

На прошлой неделе цены на нефть сохраняли стабильность, поскольку рынки надеются на возможный прорыв в торговых переговорах между Соединенными Штатами и Китаем — двумя крупнейшими потребителями энергоносителей в мире. Это удерживает нефтяные котировки от падения, несмотря на глобальные экономические риски.