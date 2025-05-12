Ціни на нафту зростають на тлі конструктивних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли в понеділок, 12 травня, після того як США та Китай повідомили про позитивні зрушення у своїх торговельних переговорах.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або 0,67%, до 64,34 долара за барель. Ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 61,50 долара за барель, що на 48 центів, або 0,79%, більше, ніж у п'ятницю.

Після укладення торговельної угоди між Сполученими Штатами та Великою Британією, що додало оптимізму інвесторам щодо можливості уникнення економічних потрясінь через тарифи США, обидва бенчмарки в п'ятницю зросли більш ніж на 1 долар і продемонстрували тижневе зростання понад 4% – перше з середини квітня.

США та Китай завершили торговельні переговори на позитивній ноті в неділю, при цьому американські чиновники рекламували "угоду" щодо скорочення дефіциту торговельного балансу США, тоді як китайські чиновники заявили, що обидві сторони досягли "важливого консенсусу".

Однак жодна зі сторін не оприлюднила подробиць переговорів з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном, заявивши, що спільна заява буде опублікована у понеділок.

Як зазначається, позитивні переговори між двома найбільшими економіками світу можуть допомогти збільшити попит на сиру нафту, оскільки торгівля між ними, яка наразі порушена величезними тарифами, що стягуються обома країнами, відновлюється.

Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities, вважає, що оптимізм щодо конструктивних переговорів між США та Китаєм підтримував настрої, але обмежував деталі, а план ОПЕК щодо збільшення видобутку обмежував приріст.

Він мав на увазі плани Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих під загальною назвою ОПЕК+, прискорити зростання видобутку у травні та червні, що призведе до збільшення обсягів видобутку сирої нафти на ринку.

Проте опитування Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК у квітні дещо знизився.

Минулого тижня, ціни на нафту зберігали стабільність, оскільки ринки покладають надії на можливий прорив у торговельних перемовинах між Сполученими Штатами та Китаєм — двома найбільшими споживачами енергоносіїв у світі. Це утримує нафтові котирування від падіння попри глобальні економічні ризики.