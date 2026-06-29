Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 29 июня

По состоянию на 29 июня 2026 г. в Украине цены на помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожал лук, в то же время подешевели картофель и капуста.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 29 июня:

Овощи Цена Смена Картофель 1 2 -1 6 грн - 6,6 % Картофель молодой 1 5 -30 грн -28% Лук 18-20 грн + 11,7 % Морковь 30 -35 грн + 0 % Капуста молодая 22 -25 грн -4% Помидоры 65 – 95 грн + 15,4 % Огурцы 25 – 30 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел сразу на 28% до 15-30 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, на 15,4% возросла стоимость помидоров до 95 грн/кг.

Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.

Также пошли вверх цены на лук. Два дня назад овощи продавали по 16–18 грн/кг, а сейчас его цена выросла до 18-20 грн/кг.

Низкие цены установились на кабачки – с 25–35 грн/кг они подешевели до 18–22 грн/кг. Баклажаны также несколько подешевели – со 120-130 до 100-115 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.