Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,06

EUR

51,13

+0,21

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,57

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 29 июня

овощи
В Украине цены на помидоры пошли вверх / Depositphotos

По состоянию на 29 июня 2026 г. в Украине цены на помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожал лук, в то же время подешевели картофель и капуста.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 29 июня:

Овощи Цена Смена
Картофель 1 2 -1 6 грн - 6,6 %
Картофель молодой 1 5 -30 грн -28%
Лук 18-20 грн + 11,7 %
Морковь 30 -35 грн + 0 %
Капуста молодая 22 -25 грн -4%
Помидоры 65 95 грн + 15,4 %
Огурцы 25 30 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый а молодой картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus дешевое и помидоры

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел сразу на 28% до 15-30 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, на 15,4% возросла стоимость помидоров до 95 грн/кг.

Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.

Также пошли вверх цены на лук. Два дня назад овощи продавали по 16–18 грн/кг, а сейчас его цена выросла до 18-20 грн/кг.

Низкие цены установились на кабачки – с 25–35 грн/кг они подешевели до 18–22 грн/кг. Баклажаны также несколько подешевели – со 120-130 до 100-115 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.

Автор:
Светлана Манько