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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 29 июня
По состоянию на 29 июня 2026 г. в Украине цены на помидоры пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожал лук, в то же время подешевели картофель и капуста.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 29 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|1 2 -1 6 грн
|- 6,6 %
|Картофель молодой
|1 5 -30 грн
|-28%
|Лук
|18-20 грн
|+ 11,7 %
|Морковь
|30 -35 грн
|+ 0 %
|Капуста молодая
|22 -25 грн
|-4%
|Помидоры
|65 – 95 грн
|+ 15,4 %
|Огурцы
|25 – 30 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый а молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|дешевое и помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел сразу на 28% до 15-30 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время, на 15,4% возросла стоимость помидоров до 95 грн/кг.
Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.
Также пошли вверх цены на лук. Два дня назад овощи продавали по 16–18 грн/кг, а сейчас его цена выросла до 18-20 грн/кг.
Низкие цены установились на кабачки – с 25–35 грн/кг они подешевели до 18–22 грн/кг. Баклажаны также несколько подешевели – со 120-130 до 100-115 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.