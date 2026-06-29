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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 29 червня
Станом на 29 червня 2026 року в Україні ціни на помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору подорожчала цибуля, водночас подешевшали картопля та капуста.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 29 червня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|12-16 грн
|-6,6%
|Картопля молода
|15-30 грн
|-28%
|Цибуля
|18-20 грн
|+11,7%
|Морква
|30-35 грн
|+0%
|Капуста молода
|22-25 грн
|-4%
|Помідори
|65-95 грн
|+15,4%
|Огірки
|25-30 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала одразу на 28% до 15-30 грн/кг. Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.
Водночас на 15,4% зросла вартість помідорів до 95 грн/кг.
Поточна вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вищою, ніж в аналогічний період кінця червня минулого року.
Також пішли вгору ціни на цибулю. Два дні тому овоч продавали по 16–18 грн/кг, а зараз його ціна зросла до 18-20 грн/кг.
Низькі ціни встановилися на кабачки – з 25-35 грн/кг вони подешевшали до 18-22 грн/кг. Баклажани також дещо здешевшали – зі 120-130 до 100-115 грн/кг.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.