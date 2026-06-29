Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 29 червня

Станом на 29 червня 2026 року в Україні ціни на помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору подорожчала цибуля, водночас подешевшали картопля та капуста.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 29 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 2 -1 6 грн - 6,6 % Картопля молода 1 5 -30 грн -28% Цибуля 18-20 грн + 11,7 % Морква 30 -35 грн + 0 % Капуста молода 22 -25 грн -4% Помідори 65 - 95 грн + 15,4 % Огірки 25 - 30 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевш і помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала одразу на 28% до 15-30 грн/кг. Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас на 15,4% зросла вартість помідорів до 95 грн/кг.

Поточна вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вищою, ніж в аналогічний період кінця червня минулого року.

Також пішли вгору ціни на цибулю. Два дні тому овоч продавали по 16–18 грн/кг, а зараз його ціна зросла до 18-20 грн/кг.

Низькі ціни встановилися на кабачки – з 25-35 грн/кг вони подешевшали до 18-22 грн/кг. Баклажани також дещо здешевшали – зі 120-130 до 100-115 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.