Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 6 июля

По состоянию на 6 июля 2026 г. в Украине дорожают огурцы, а цены на помидоры существенно снизились. Среди овощей борщового набора стоимость картофеля, капусты, моркови и лука осталась без изменений.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 3 июля:

Овощи Цена Смена Картофель 1 2 -1 6 грн + 0 % Картофель молодой 1 3 -45 грн +0% Лук 18-20 грн +0% Морковь 30 -35 грн + 0 % Капуста молодая 20 -25 грн +0% Помидоры 55 – 75 грн - 13,3 % Огурцы 15 – 30 грн +25%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель стоит 13-45 грн/кг. В Украине продолжается сезонное удешевление молодого картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.

В то же время, огурцы подорожали сразу на 25%, а стоимость помидоров снизилась на 13,3%.

Также цены на белокочанную капусту в Украине начали снижаться после трехнедельного подорожания. С конца прошлой недели продукция в среднем подешевела на 16%.

Низкие цены установились на кабачки – 15–25 грн/кг, а баклажаны стоят 95–105 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.