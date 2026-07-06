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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 6 липня

картопля
В Україні триває сезонне здешевлення молодої картоплі / Depositphotos

Станом на 6 липня 2026 року в Україні дорожчають огірки, а ціни на помідори суттєво знизилися. Серед овочів борщового набору вартість картоплі, капусти, моркви та цибулі залишилася без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 3 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 12-16 грн +0%
Картопля молода 13-45 грн +0%
Цибуля 18-20 грн +0%
Морква 30-35 грн +0%
Капуста молода 20-25 грн +0%
Помідори 55-75 грн -13,3%
Огірки 15-30 грн +25%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша молода картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші помідори

Які овочі подешевшали найбільше  

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг, а молода картопля коштує 13-45 грн/кг. В Україні триває сезонне здешевлення молодої картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень. 

Водночас огірки подорожчали одразу на 25%, а вартість помідорів знизилася на 13,3%.

Також ціни на білокачанну капусту в Україні почали знижуватися після тритижневого подорожчання. Від кінця минулого тижня продукція в середньому подешевшала на 16%

Низькі ціни встановилися на кабачки – 15-25 грн/кг, а баклажани коштують 95-105 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору. 

Автор:
Світлана Манько