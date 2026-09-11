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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 11 сентября
По состоянию на 11 сентября 2026 года в Украине подорожали огурцы, тогда как цены на помидоры не изменились. Стоимость овощей борщового набора осталась на прежнем уровне.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 11 сентября:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-13 грн
|+0%
|Лук
|14-16 грн
|+0%
|Морковь
|12-15 грн
|+0%
|Капуста
|18-22 грн
|+0%
|Помидоры
|30-40 грн
|+0%
|Огурцы
|50-60 грн
|+10%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самый дешевый лук по 19,49 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на большинство овощей борщового набора остаются стабильными: картофель стоит в среднем 12 грн/кг, морковь – 12–15 грн/кг, капуста – 18–22 грн/кг. Исключением стала свекла, которая с начала месяца подорожала более чем на 36% и продается в среднем по 15 грн/кг.
Огурцы выросли в цене на 10% (до 50–60 грн/кг), а помидоры удерживают отметку в 35 грн/кг. Среди других позиций больше прибавила в цене кукуруза (+50%, до 15 грн/кг). Также подорожали кабачки - на 32% (до 35 грн/кг) и перец "Белозерка" - на 14,29% (до 33-45 грн/кг).
В то же время, цветная капуста подешевела почти на 5% (до 40–45 грн/кг). Стоимость брокколи, баклажанов, цуккини и красного перца не изменилась.
Прогноз цен
Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.
В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.
Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.
В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.