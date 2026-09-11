RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Готівковий курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,17

51,95

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 11 вересня

помідори, томати
Ціни на помідори не змінилися / Фото: ринок "Столичний"

Станом на 11 вересня 2026 року в Україні подорожчали огірки, тоді як ціни на помідори не змінилися. Вартість овочів борщового набору залишилася на попередньому рівні. 

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 11 вересня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 11-13 грн +0%
Цибуля 14-16 грн +0%
Морква 12-15 грн +0%
Капуста 18-22 грн +0%
Помідори 30-40 грн +0%
Огірки 50-60 грн +10%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевша цибуля по 19,49 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, морква — 12–15 грн/кг, капуста — 18–22 грн/кг. Винятком став буряк, який із початку місяця подорожчав на понад 36% і продається в середньому по 15 грн/кг.

Огірки зросли в ціні на 10% (до 50–60 грн/кг), а помідори утримують позначку в 35 грн/кг. Серед інших позицій найбільше додала в ціні кукурудза (+50%, до 15 грн/кг). Також подорожчали кабачки — на 32% (до 35 грн/кг) та перець "Білозірка" — на 14,29% (до 33–45 грн/кг).

Водночас цвітна капуста здешевшала майже на 5% (до 40–45 грн/кг). Вартість броколі, баклажанів, цукіні та червоного перцю не змінилася.

Прогноз цін

Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.

Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання. 

Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися. 

Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності