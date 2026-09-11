- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 11 вересня
Станом на 11 вересня 2026 року в Україні подорожчали огірки, тоді як ціни на помідори не змінилися. Вартість овочів борщового набору залишилася на попередньому рівні.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 11 вересня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-13 грн
|+0%
|Цибуля
|14-16 грн
|+0%
|Морква
|12-15 грн
|+0%
|Капуста
|18-22 грн
|+0%
|Помідори
|30-40 грн
|+0%
|Огірки
|50-60 грн
|+10%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша цибуля по 19,49 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на більшість овочів борщового набору залишаються стабільними: картопля коштує в середньому 12 грн/кг, морква — 12–15 грн/кг, капуста — 18–22 грн/кг. Винятком став буряк, який із початку місяця подорожчав на понад 36% і продається в середньому по 15 грн/кг.
Огірки зросли в ціні на 10% (до 50–60 грн/кг), а помідори утримують позначку в 35 грн/кг. Серед інших позицій найбільше додала в ціні кукурудза (+50%, до 15 грн/кг). Також подорожчали кабачки — на 32% (до 35 грн/кг) та перець "Білозірка" — на 14,29% (до 33–45 грн/кг).
Водночас цвітна капуста здешевшала майже на 5% (до 40–45 грн/кг). Вартість броколі, баклажанів, цукіні та червоного перцю не змінилася.
Прогноз цін
Під час збирання урожаю дефіциту картоплі не очікується. Навпаки, у вересні — першій половині жовтня ринок може відчувати надлишок пропозиції через одночасне надходження великих обсягів продукції.
Наприкінці осені та взимку ситуація може змінитися. З ринку поступово зникатиме картопля господарств, які не мають сховищ. Також можуть збільшитися втрати під час зберігання.
Через це різниця в ціні між картоплею одразу після збирання та продукцією з професійних сховищ може збільшитися.
Загалом ситуація на ринку овочів залежатиме від погоди. Тепла й суха осінь може збільшити пропозицію ґрунтових огірків і томатів та посилити тиск на ціни. Різке похолодання, навпаки, скоротить пропозицію і може призвести до подорожчання.