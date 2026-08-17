Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,95

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 17 августа

помидоры
В Украине на 25% подешевели помидоры/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

По состоянию на 17 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. Подешевели почти все овощи борщового набора.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 17 августа:

Овощи Цена Смена
Картофель 10-15 грн -14,29%
Лук 15-18 грн -11,11%
Морковь 12-15 грн -23,53%
Капуста молодая 15-20 грн -15%
Помидоры 25-35 грн -25%
Огурцы 30-40 грн -22,22%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самые дешевые огурцы по 29,99 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Картофель в среднем стоит 12 грн/кг. Овощ подешевел более чем на 14%, ведь массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров.

Ценник на морковь тоже снизился, за килограмм просят 12–15 грн/кг. Лук продают по 15–18 грн. Цены на свеклу не изменились (9-11 грн/кг), а стоимость капусты выросла на 15% до 15-20 грн/кг. Перец сорта "Белозерка" подешевел до 22-35 грн/кг, в то же время кабачки выросли до 25-30 грн/кг. Также заметно подорожали баклажаны (20%), за килограмм теперь просят от 28 до 35 грн.

Цены на огурцы ушли вниз: килограмм стоит в среднем 35 грн. Стоимость томатов упала сразу на 25% до 25-35 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности