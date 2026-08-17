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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 17 августа
По состоянию на 17 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. Подешевели почти все овощи борщового набора.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 17 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|10-15 грн
|-14,29%
|Лук
|15-18 грн
|-11,11%
|Морковь
|12-15 грн
|-23,53%
|Капуста молодая
|15-20 грн
|-15%
|Помидоры
|25-35 грн
|-25%
|Огурцы
|30-40 грн
|-22,22%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые огурцы по 29,99 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Картофель в среднем стоит 12 грн/кг. Овощ подешевел более чем на 14%, ведь массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров.
Ценник на морковь тоже снизился, за килограмм просят 12–15 грн/кг. Лук продают по 15–18 грн. Цены на свеклу не изменились (9-11 грн/кг), а стоимость капусты выросла на 15% до 15-20 грн/кг. Перец сорта "Белозерка" подешевел до 22-35 грн/кг, в то же время кабачки выросли до 25-30 грн/кг. Также заметно подорожали баклажаны (20%), за килограмм теперь просят от 28 до 35 грн.
Цены на огурцы ушли вниз: килограмм стоит в среднем 35 грн. Стоимость томатов упала сразу на 25% до 25-35 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.