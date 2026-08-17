Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 17 августа

По состоянию на 17 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. Подешевели почти все овощи борщового набора.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 17 августа:

Овощи Цена Смена Картофель 10-15 грн -14,29% Лук 15-18 грн -11,11% Морковь 12-15 грн -23,53% Капуста молодая 15-20 грн -15% Помидоры 25-35 грн -25% Огурцы 30-40 грн -22,22%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые огурцы по 29,99 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Картофель в среднем стоит 12 грн/кг. Овощ подешевел более чем на 14%, ведь массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров.

Ценник на морковь тоже снизился, за килограмм просят 12–15 грн/кг. Лук продают по 15–18 грн. Цены на свеклу не изменились (9-11 грн/кг), а стоимость капусты выросла на 15% до 15-20 грн/кг. Перец сорта "Белозерка" подешевел до 22-35 грн/кг, в то же время кабачки выросли до 25-30 грн/кг. Также заметно подорожали баклажаны (20%), за килограмм теперь просят от 28 до 35 грн.

Цены на огурцы ушли вниз: килограмм стоит в среднем 35 грн. Стоимость томатов упала сразу на 25% до 25-35 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.