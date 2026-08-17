Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 17 серпня

Станом на 17 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори помітно знизилися. Подешевшали майже всі овочі борщового набору.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 17 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 10-15 грн -14,29% Цибуля 15-18 грн -11,11% Морква 12-15 грн -23,53% Капуста молода 15-20 грн -15% Помідори 25-35 грн -25% Огірки 30-40 грн -22,22%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші огірки по 29,99 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше

Картопля в середньому коштує 12 грн/кг. Овоч подешевшав на понад 14%, адже масове збирання нового врожаю збільшило пропозицію від фермерів.

Цінник на моркву також знизився, за кілограм просять 12–15 грн/кг. Цибулю продають по 15-18 грн. Ціни на буряки не змінилися (9-11 грн/кг), а вартість капусти зросла на 15% до 15-20 грн/кг. Перець сорту "Білозірка" подешевшав до 22-35 грн/кг, водночас кабачки зросли до 25-30 грн/кг. Також помітно подорожчали баклажани (+20%), за кілограм тепер просять від 28 до 35 грн.

Ціни на огірки пішли вниз: кілограм коштує в середньому 35 грн. Вартість томатів впала одразу на 25% до 25-35 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.