- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 17 серпня
Станом на 17 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори помітно знизилися. Подешевшали майже всі овочі борщового набору.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 17 серпня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|10-15 грн
|-14,29%
|Цибуля
|15-18 грн
|-11,11%
|Морква
|12-15 грн
|-23,53%
|Капуста молода
|15-20 грн
|-15%
|Помідори
|25-35 грн
|-25%
|Огірки
|30-40 грн
|-22,22%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші огірки по 29,99 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Картопля в середньому коштує 12 грн/кг. Овоч подешевшав на понад 14%, адже масове збирання нового врожаю збільшило пропозицію від фермерів.
Цінник на моркву також знизився, за кілограм просять 12–15 грн/кг. Цибулю продають по 15-18 грн. Ціни на буряки не змінилися (9-11 грн/кг), а вартість капусти зросла на 15% до 15-20 грн/кг. Перець сорту "Білозірка" подешевшав до 22-35 грн/кг, водночас кабачки зросли до 25-30 грн/кг. Також помітно подорожчали баклажани (+20%), за кілограм тепер просять від 28 до 35 грн.
Ціни на огірки пішли вниз: кілограм коштує в середньому 35 грн. Вартість томатів впала одразу на 25% до 25-35 грн/кг.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.