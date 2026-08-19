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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 19 августа

помидоры
Помидоры подешевели на треть/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

По состоянию на 19 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. В то же время, подорожали почти все овощи борщового набора, за исключением лука.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 19 августа:

Овощи Цена Смена
Картофель 11-14 грн +8,33%
Лук 15-17 грн +0%
Морковь 13-16 грн +15,38%
Капуста молодая 18-25 грн +17,65%
Помидоры 18-30 грн -33,33%
Огурцы 25-35 грн -20%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus самая дешевая капуста по 25,95 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Картофель в среднем стоит 13 грн/кг. Овощ подорожал более чем на 8%, хотя массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров.

Также выросла стоимость моркови, за килограмм которой просят 13–16 грн. Цены на белокочанную капусту поднялись почти на 18% и достигли 18-25 грн/кг, а баклажаны подорожали на 16,67% - до 33-40 грн/кг.

В то же время, снизились ценники на цветную капусту, которая подешевела на 28,57%, и на кабачки, стоимость которых упала на 7,41%. Стоимость лука и свеклы осталась на прежнем уровне.

Цены на огурцы ушли вниз: килограмм стоит в среднем 28 грн. Стоимость томатов упала сразу на 33,33% до 25-35 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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