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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 19 августа
По состоянию на 19 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры заметно снизились. В то же время, подорожали почти все овощи борщового набора, за исключением лука.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 19 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-14 грн
|+8,33%
|Лук
|15-17 грн
|+0%
|Морковь
|13-16 грн
|+15,38%
|Капуста молодая
|18-25 грн
|+17,65%
|Помидоры
|18-30 грн
|-33,33%
|Огурцы
|25-35 грн
|-20%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста по 25,95 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Картофель в среднем стоит 13 грн/кг. Овощ подорожал более чем на 8%, хотя массовый сбор нового урожая увеличил предложение от фермеров.
Также выросла стоимость моркови, за килограмм которой просят 13–16 грн. Цены на белокочанную капусту поднялись почти на 18% и достигли 18-25 грн/кг, а баклажаны подорожали на 16,67% - до 33-40 грн/кг.
В то же время, снизились ценники на цветную капусту, которая подешевела на 28,57%, и на кабачки, стоимость которых упала на 7,41%. Стоимость лука и свеклы осталась на прежнем уровне.
Цены на огурцы ушли вниз: килограмм стоит в среднем 28 грн. Стоимость томатов упала сразу на 33,33% до 25-35 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.