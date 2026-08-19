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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 19 серпня

помідори
Помідори подешевшали на третину / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Станом на 19 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори помітно знизилися. Водночас подорожчали майже усі овочі борщового набору, за винятком цибулі.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 19 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 11-14 грн +8,33%
Цибуля 15-17 грн +0%
Морква 13-16 грн +15,38%
Капуста молода 18-25 грн +17,65%
Помідори 18-30 грн -33,33%
Огірки 25-35 грн -20%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевша капуста по 25,95 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Картопля в середньому коштує 13 грн/кг. Овоч подорожчав на понад 8%, хоча масове збирання нового врожаю збільшило пропозицію від фермерів.

Також зросла вартість моркви, за кілограм якої просять 13–16 грн. Ціни на білокачанну капусту піднялися майже на 18% і досягли 18-25 грн/кг, а баклажани подорожчали на 16,67% — до 33-40 грн/кг.

Водночас знизилися цінники на цвітну капусту, яка подешевшала на 28,57%, та на кабачки, вартість яких впала на 7,41%. Вартість цибулі та буряків залишилася на попередньому рівні.

Ціни на огірки пішли вниз: кілограм коштує в середньому 28 грн. Вартість томатів впала одразу на 33,33% до 25-35 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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