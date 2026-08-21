Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 21 августа

По состоянию на 21 августа 2026 года в Украине цены на овощи остаются на прежнем уровне. Это касается как огурцов с помидорами, так и всего борщового набора.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 21 августа:

Овощи Цена Смена Картофель 11-14 грн +0% Лук 15-17 грн +0% Морковь 13-16 грн +0% Капуста молодая 18-25 грн +0% Помидоры 18-30 грн +0% Огурцы 25-35 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самая дешевая капуста по 25,95 грн/кг

Какие овощи подешевели больше всего

Картошку в среднем продают по 13 грн/кг. Цена на овощ не изменилась, несмотря на активное поступление нового урожая от фермерских хозяйств.

Стоимость других овощей борщового набора также удерживается на прежнем уровне: морковь стоит 13–16 грн/кг, а капуста продается по 18–25 грн/кг. Свеклу и лук хранят свои предыдущие ценники.

Цветную капусту в среднем продают по 50 грн/кг, а кабачки по 25 грн/кг. За килограмм огурцов просят от 25 до 35 грн, а томаты предлагают по цене 18-30 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.