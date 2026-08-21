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Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 21 августа
По состоянию на 21 августа 2026 года в Украине цены на овощи остаются на прежнем уровне. Это касается как огурцов с помидорами, так и всего борщового набора.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 21 августа:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|11-14 грн
|+0%
|Лук
|15-17 грн
|+0%
|Морковь
|13-16 грн
|+0%
|Капуста молодая
|18-25 грн
|+0%
|Помидоры
|18-30 грн
|+0%
|Огурцы
|25-35 грн
|+0%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста по 25,95 грн/кг
Какие овощи подешевели больше всего
Картошку в среднем продают по 13 грн/кг. Цена на овощ не изменилась, несмотря на активное поступление нового урожая от фермерских хозяйств.
Стоимость других овощей борщового набора также удерживается на прежнем уровне: морковь стоит 13–16 грн/кг, а капуста продается по 18–25 грн/кг. Свеклу и лук хранят свои предыдущие ценники.
Цветную капусту в среднем продают по 50 грн/кг, а кабачки по 25 грн/кг. За килограмм огурцов просят от 25 до 35 грн, а томаты предлагают по цене 18-30 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в летний период с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.