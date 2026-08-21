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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 21 серпня
Станом на 21 серпня 2026 року в Україні ціни на овочі залишаються на попередньому рівні. Це стосується як огірків із помідорами, так і всього борщового набору.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 21 серпня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|11-14 грн
|+0%
|Цибуля
|15-17 грн
|+0%
|Морква
|13-16 грн
|+0%
|Капуста молода
|18-25 грн
|+0%
|Помідори
|18-30 грн
|+0%
|Огірки
|25-35 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша капуста по 25,95 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Картоплю в середньому продають по 13 грн/кг. Ціна на овоч не змінилася, незважаючи на активне надходження нового врожаю від фермерських господарств.
Вартість інших овочів борщового набору також утримується на попередньому рівні: морква коштує 13–16 грн/кг, а капуста продається по 18-25 грн/кг. Буряк та цибуля зберігають свої попередні цінники.
Цвітну капусту в середньому продають по 50 грн/кг, а кабачки — по 25 грн/кг. За кілограм огірків просять від 25 до 35 грн, а томати пропонують за ціною 18-30 грн/кг.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.