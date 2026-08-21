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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 21 серпня

овочі
Ціни на овочі не змінилися / Фото: ринок "Столичний"

Станом на 21 серпня 2026 року в Україні ціни на овочі залишаються на попередньому рівні. Це стосується як огірків із помідорами, так і всього борщового набору.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 21 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 11-14 грн +0%
Цибуля 15-17 грн +0%
Морква 13-16 грн +0%
Капуста молода 18-25 грн +0%
Помідори 18-30 грн +0%
Огірки 25-35 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевша капуста по 25,95 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Картоплю в середньому продають по 13 грн/кг. Ціна на овоч не змінилася, незважаючи на активне надходження нового врожаю від фермерських господарств.

Вартість інших овочів борщового набору також утримується на попередньому рівні: морква коштує 13–16 грн/кг, а капуста продається по 18-25 грн/кг. Буряк та цибуля зберігають свої попередні цінники.

Цвітну капусту в середньому продають по 50 грн/кг, а кабачки — по 25 грн/кг. За кілограм огірків просять від 25 до 35 грн, а томати пропонують за ціною 18-30 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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