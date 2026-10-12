UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

+0,04

EUR

50,31

+0,18

Наличный курс:

USD

45,10

44,91

EUR

50,90

50,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Цены на пшеницу стремительно падают: как заявление Трампа об "энергетическом перемирии" изменило мировой рынок

пшеница
Пшеница продолжает дешеветь / Depositphotos

Мировые цены на пшеницу падают четвертый день после заявления Дональда Трампа о договоренности между Украиной и РФ относительно "энергетического перемирия". На рынке надеются, что деэскалация снизит риски для судоходства в Черном море.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго просели на 1,3%, после чего несколько отыграли потери. Черноморский регион имеет критическое значение для мирового продовольственного рынка, ведь Украина и Россия совокупно обеспечивают более четверти глобального экспорта зерновой.

Воздействие энергетического перемирия на судоходство

Эскалация боевых действий и атаки на портовую инфраструктуру на протяжении последних недель существенно усложнили логистику. Покупатели в Азии и Африке были вынуждены искать альтернативные, более длинные и более дорогие маршруты поставок.

Объявленное Дональдом Трампом "перемирие" содержит мало деталей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поддержку инициативы, но отметил, что ожидает конкретику. Рынок ожидает официальных подтверждений и реальных признаков более широкой деэскалации.

Устойчивое снижение напряжения может снять геополитическую премию за риск, однако прекращение ударов по энергетике не гарантирует автоматическую защиту зерновой инфраструктуры и гражданских судов.

Прогнозы урожайности

Дополнительное давление на зерновые котировки оказывают сигналы от Минсельхоза США. Ведомство неожиданно повысило прогнозы урожайности и общего объема производства кукурузы в стране.

В пятницу цены на кукурузу продемонстрировали сильнейшее падение за последние три года, что отрицательно сказалось и на подешевевшей на 3,2% пшенице.

По мнению аналитиков, общее стремление рынка к деэскалации вместе с сезонным давлением нового урожая усложнит возобновление цен в ближайший месяц.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начале "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности