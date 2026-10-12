Цены на пшеницу стремительно падают: как заявление Трампа об "энергетическом перемирии" изменило мировой рынок

Мировые цены на пшеницу падают четвертый день после заявления Дональда Трампа о договоренности между Украиной и РФ относительно "энергетического перемирия". На рынке надеются, что деэскалация снизит риски для судоходства в Черном море.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго просели на 1,3%, после чего несколько отыграли потери. Черноморский регион имеет критическое значение для мирового продовольственного рынка, ведь Украина и Россия совокупно обеспечивают более четверти глобального экспорта зерновой.

Воздействие энергетического перемирия на судоходство

Эскалация боевых действий и атаки на портовую инфраструктуру на протяжении последних недель существенно усложнили логистику. Покупатели в Азии и Африке были вынуждены искать альтернативные, более длинные и более дорогие маршруты поставок.

Объявленное Дональдом Трампом "перемирие" содержит мало деталей. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поддержку инициативы, но отметил, что ожидает конкретику. Рынок ожидает официальных подтверждений и реальных признаков более широкой деэскалации.

Устойчивое снижение напряжения может снять геополитическую премию за риск, однако прекращение ударов по энергетике не гарантирует автоматическую защиту зерновой инфраструктуры и гражданских судов.

Прогнозы урожайности

Дополнительное давление на зерновые котировки оказывают сигналы от Минсельхоза США. Ведомство неожиданно повысило прогнозы урожайности и общего объема производства кукурузы в стране.

В пятницу цены на кукурузу продемонстрировали сильнейшее падение за последние три года, что отрицательно сказалось и на подешевевшей на 3,2% пшенице.

По мнению аналитиков, общее стремление рынка к деэскалации вместе с сезонным давлением нового урожая усложнит возобновление цен в ближайший месяц.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начале "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.