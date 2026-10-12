Ціни на пшеницю стрімко падають: як заява Трампа про "енергетичне перемир’я" змінила світовий ринок

Світові ціни на пшеницю падають четвертий день поспіль після заяви Дональда Трампа про домовленість між Україною та РФ щодо “енергетичного перемир'я”. На ринку сподіваються, що деескалація зменшить ризики для судноплавства у Чорному морі.

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго просіли на 1,3%, після чого дещо відіграли втрати. Чорноморський регіон має критичне значення для світового продовольчого ринку, адже Україна та Росія сукупно забезпечують понад чверть глобального експорту зернової.

Вплив енергетичного перемир'я на судноплавство

Ескалація бойових дій та атаки на портову інфраструктуру впродовж останніх тижнів суттєво ускладнили логістику. Покупці в Азії та Африці були змушені шукати альтернативні, довші та дорожчі маршрути постачання.

Оголошене Дональдом Трампом "перемир'я" наразі містить мало деталей. Президент України Володимир Зеленський підтвердив підтримку ініціативи, але зазначив, що очікує на конкретику. Ринок чекає на офіційні підтвердження та реальні ознаки ширшої деескалації.

Стійке зниження напруги може зняти геополітичну премію за ризик, проте припинення ударів по енергетиці не гарантує автоматичного захисту зернової інфраструктури та цивільних суден.

Прогнози врожайності

Додатковий тиск на зернові котирування чинять сигнали від Мінсільгоспу США. Відомство несподівано підвищило прогнози врожайності та загального обсягу виробництва кукурудзи в країні.

У п'ятницю ціни на кукурудзу продемонстрували найсильніше падіння за останні три роки, що негативно позначилося і на пшениці, яка здешевшала на 3,2%.

На думку аналітиків, загальне прагнення ринку до деескалації разом із сезонним тиском нового врожаю ускладнить відновлення цін у найближчий місяць.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито початок "енергетичного перемир’я", стверджуючи, що Україна та РФ дали згоду на припинення ударів. Володимир Зеленський назвав цю заяву "новиною" та наголосив, що Київ готовий до такого кроку, якщо його реально виконає Москва.