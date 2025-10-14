Цены на рапс растут из-за ограниченного экспорта и роста стоимости подсолнечника

Внутренние цены на рапс в Украине растут из-за подорожания подсолнечника и задержки его уборки из-за продолжительных дождей. Переработчики активно выкупают рапс как альтернативное сырье, особенно на фоне ограниченного экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Электронной зерновой службы.

Рапс в Украине дорожает

Механизм экспорта рапса и сои без уплаты пошлин до сих пор не урегулирован, поэтому экспорт рапса не восстановился в полной мере, что позволяет переработчикам активно выкупать имеющиеся объемы.

По прогнозам экспертов, внутренняя переработка рапса в Украине в этом сезоне превысит 1 млн. тонн, тогда как в 2024/25 маркетинговом году было переработано лишь 0,5 млн. тонн — это всего 14% от общего производства рапса, а остальные 3,1 млн. тонн были экспортированы.

Экспорт рапсового масла в прошлом сезоне составил 210,4 тыс. тонн:

153,5 тыс. тонн отгружено в страны ЕС;

48,3 тыс. тонн - в Китай.

На фоне снижения прогноза урожая подсолнечника переработчики за неделю повысили закупочные цены:

на подсолнечник – на 500 грн/т, до 28 000–28 500 грн/т (590–600 $/т без НДС);

на рапс также на 500 грн/т, до 24 000–24 500 грн/т (510–520 $/т без НДС).

Экспортные цены на рапс остаются на уровне 23 300–23 600 грн/т (540–550 $/т) с доставкой в черноморские порты. Причиной ограниченной активности на рынке является требование таможни уплатить 10% пошлины в виде гарантии, после чего принимаются заключения ТПП и другие документы, подтверждающие статус экспортера как агропроизводителя.

За первые 9 дней октября Украина экспортировала только 8 тыс. тонн рапса, в то время как в тот же период сентября было экспортировано 48 тыс. тонн, а за 9 дней октября 2024 года - 210 тыс. тонн.

Новые пошлины на сою и рапс

Закон о 10% пошлинах на экспорт сои и рапса был принят Верховной Радой еще 16 июля. Внутренний рынок отреагировал понижением цен на эти виды агропродукции. Цены в гривне на рапс снизились до 23 900–24 500 грн. за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон, предусматривающий введение пошлин в размере 10% при экспорте сои и рапса.

Соответствующие положения были включены в Сравнительную таблицу в проект Закона №13157 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Их назвали "соевыми правками".