Ціни на ріпак ростуть через обмежений експорт та зростання вартості соняшника

Внутрішні ціни на ріпак в Україні зростають через подорожчання соняшника та затримку його збирання через тривалі дощі. Переробники активно викуповують ріпак як альтернативну сировину, особливо на тлі обмеженого експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової служби.

Ріпак в Україні дорожчає

Механізм експорту ріпаку та сої без сплати мита досі не врегульовано, тому експорт ріпаку не відновився повною мірою, що дозволяє переробникам активно викупати наявні об'єми.

За прогнозами експертів, у цьому сезоні внутрішня переробка ріпаку перевищить 1 млн тонн, тоді як у минулому сезоні вона складала лише 0,5 млн тонн.

За прогнозами експертів, внутрішня переробка ріпаку в Україні в цьому сезоні перевищить 1 млн тонн, тоді як у 2024/25 маркетинговому році було перероблено лише 0,5 млн тонн — це всього 14% від загального виробництва ріпаку, а решта 3,1 млн тонн була експортована.

Експорт ріпакової олії минулого сезону склав 210,4 тис. тонн:

153,5 тис. тонн відвантажено до країн ЄС;

48,3 тис. тонн — до Китаю.

На тлі зниження прогнозу врожаю соняшника переробники протягом тижня підвищили закупівельні ціни:

на соняшник — на 500 грн/т, до 28 000–28 500 грн/т (590–600 $/т без ПДВ);

на ріпак — також на 500 грн/т, до 24 000–24 500 грн/т (510–520 $/т без ПДВ).

Експортні ціни на ріпак залишаються на рівні 23 300–23 600 грн/т (540–550 $/т) з доставкою до чорноморських портів. Причиною обмеженої активності на ринку є вимога митниці сплатити 10% мита у вигляді гарантії, після чого приймаються висновки ТПП та інші документи, що підтверджують статус експортера як агровиробника.

За перші 9 днів жовтня Україна експортувала лише 8 тис. тонн ріпаку, тоді як у той самий період вересня було експортовано 48 тис. тонн, а за 9 днів жовтня 2024 року — 210 тис. тонн.

Нові мита на сою і ріпак

Закон про 10% мита на експорт сої та ріпаку був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. Внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції. Ціни в гривні на ріпак знизилися до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який передбачає запровадження мита в розмірі 10% при експорті сої та ріпаку.

Відповідні положення були включені до Порівняльної таблиці до проєкту Закону №13157 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Їх назвали "соєвими правками".