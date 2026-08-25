Цены на рапс в Украине упали из-за слабого экспортного спроса

Цены на рапс в Украине остаются под давлением из-за резкого падения котировок канолы и рапса на мировых биржах, а также слабый экспортный спрос. За последние две сессии канола в Виннипеге подешевела на 6,5%, в то время как ноябрьские фьючерсы на рапс в Париже потеряли 3,1%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр "Зерновой службы".

Цены на рапс в Украине

Ноябрьские фьючерсы на канолу на бирже в Виннипеге в пятницу и понедельник подешевели на 6,5% - до 770 канадских долларов за тонну или $555,6 за тонну. За месяц цена снизилась на 2,6%.

Падение произошло на фоне опасений по поводу возможного введения США новых тарифов на канадское каноловое масло. Это может привести к сокращению внутреннего спроса в Канаде и соответственно увеличению объемов экспорта канолы.

Вслед за канадским рынком снизились и котировки рапса в Европе. Ноябрьские фьючерсы на рапс на бирже Matif в Париже накануне упали на 3,1% — до 522 евро за тонну, или около 609 долларов. При этом рынок практически не отреагировал на недавнее понижение прогноза урожая рапса в Европейском Союзе.

Дополнительное давление на цены оказывает повышение уровня воды в европейских реках. Это постепенно возобновляет поставки рапса на перерабатывающие предприятия по ранее заключенным контрактам с высокими ценами. В то же время, спрос на физические поставки в августе и сентябре остается слабым, а покупатели корректируют цены вниз в соответствии с ситуацией на биржах.

В Чехии и Германии цены на рапс с доставкой на заводы составляют €500–505 за тонну для поставок в сентябре–октябре. Для поставок в декабре-январе цены находятся на уровне €520-525 за тонну.

В Украине экспортные цены спроса на рапс в портах Дуная остаются в диапазоне $470–490 за тонну, или 21–22 тыс. грн за тонну. На западной границе с доставкой в терминалы трейдеры предлагают $460–470 за тонну, что соответствует примерно 21,5–22,5 тыс. грн.

Перерабатывающие предприятия удерживают закупочные цены на рапс с масляностью 44% в пределах 20–21,5 тыс. грн за тонну с доставкой. На рынке увеличивается предложение, в то же время проблемы с логистикой экспорта рапсового шрота и растительного масла остаются нерешенными.

Участникам рынка рекомендуют не откладывать реализацию рапса на экспорт. До начала активной уборки подсолнечника, сои и кукурузы доступность автотранспорта остается выше, тогда как в сентябре-октябре стоимость логистики может вырасти на 20-30%.

Напомним, в первой декаде закупочные цены на подсолнечник в Украине снизились на 500-1000 грн. за тонну - до 32000-33000 грн. за тонну с доставкой на завод.